Detinguts per conduir amb el permís retirat i per alcoholèmia

Un aparell per a mesurar l’alcoholèmia (Policia d’Andorra)

Aquestes darreres hores, la Policia ha detingut un home, de 34 anys, a la Massana, com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia per conduir amb el permís retirat fora dels dies autoritzats per la Batllia per motius exclusivament laborals.

Així mateix, també en les darreres hores, dos homes més, de 24 i 39 anys, han estat detinguts per conduir sota els efectes de l’alcohol amb taxes d’1,70 i d’1,34 respectivament. Es dona la circumstància que cap dels dos arrestats resideix al país.