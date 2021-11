Detinguts dos homes en el marc de l’operació Bronx a Sant Julià de Lòria

El Cos de Policia ha dut a terme l’operació antidroga “Bronx”, on es va procedir a la detenció de dues persones, a Sant Julià de Lòria, -2 homes de 44 anys -, per un presumpte tràfic d’estupefaents.

Com a continuació de l’operació “Queen” del passat mes de gener, on es van desmantellar tres importants punts de venda d’estupefaents, es va obrir una nova investigació judicialitzada i tutelada per la batllia especialitzada, envers una presumpta xarxa de tràfic de droga al Principat.

Les gestions efectuades fan sospitar que a Sant Julià de Lòria existien diversos punts de venda al detall de cocaïna.

El 24/11/2021 culmina l’operació amb un dispositiu policial coordinat pel grup de delictes contra la salut pública de l’Àrea de Policia Judicial i Criminal i en el que participen efectius del Grup d’Intervenció i Grup de Guies Canins, s’efectua quatre perquisicions, una d’elles en un establiment comercial, i que va donar lloc a la detenció dels dos presumptes traficants.

En el marc d’aquesta operació s’han comissat un total 32 grams de cocaïna preparats per a la seva venda, mig quilogram de marihuana i 2.000 euros en bitllets, així com elements que corroborarien l’existència d’un important tràfic d’estupefaents, tals com material per confeccionar dosis de cocaïna, bàscules i altres elements d’interès.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.