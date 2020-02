El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 23 persones durant aquesta darrera setmana (del 17 al 23 de febrer de 2020).

Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (3), contra el patrimoni (4), contra la seguretat del trànsit (8) i altres delictes (8).

Delictes contra la salut publica:

– El 22/02/2020 a les 01:10 hores a Soldeu, un home resident temporal de 37 anys, per possessió d’una pastilla d’èxtasi, 4’5 grams de marihuana i 0’4 grams d’haixix, control rutinari.

– El 23/02/2020 a les 01:10 hores a la frontera de del riu Runer, un home no resident 26 anys, per possessió d’una pastilla d’èxtasi, 9 grams de marihuana i 2’6 grams d’haixix, accedia al Principat de copilot d’un turisme particular.

– El 23/02/2020 a les 21:50 hores a Encamp, un home resident de 18 anys, per possessió d’un gram de cocaïna, control rutinari.

Delictes contra el patrimoni:

– El 17/02/2020 a les 18:27 hores a la parròquia de la Massana, una dona resident de 27 anys.

La interessada era objecte d’una Ordre de Detenció Judicial, com a presumpta autora dels delictes contra el patrimoni, la funció pública i el tràfic jurídic.

– El 18/02/2020 a les 02:50 hores a Andorra la Vella, un home resident de 33 anys, com a presumptes autor del delicte de danys.

Requerits a les 02:25 hores ja que un turisme 4×4 marca Land Rover (AND) s’està cremant en un pàrquing situat a l’av. de Salou d’Andorra la Vella, quedant totalment calcinat. Sobre lloc es constata com té el vidre posterior trencat i iniciat el foc en aquesta zona del vehicle.

Posteriorment es controla l’interessat en estat d’embriaguesa, el qual camina a proximitat tenint una ferida sagnant al canell i la manega de la jaqueta estripada, així com a proximitat seu és trobada una motxilla la qual conté un pot amb oli i un paper posat a modus de metxa -tipus còctel mólotov-, entre altres.

El detingut també està presumptament implicat en el trencament de la porta d’un restaurant pròxim al lloc.

– El 18/02/2020 a les 10:00 hores a la frontera del riu Runer, un home no resident de 30 anys.

L’interessat era objecte d’una Ordre de Recerca Judicial amb detenció -emesa en el decurs d’aquest mes-, per sostracció de tabac en un establiment comercial d’Andorra la Vella, havent colpejat una treballadora que va intentar aturar-lo, donant-se a l’escàpol.

– El 22/02/2020 a les 15:05 hores a Andorra la Vella, un home no resident de 33 anys, com a presumpte autor dels delictes contra el patrimoni i la funció pública.

L’interessat és controlat juntament amb turisme, procedint al comís de diversa mercaderia de la qual no disposa de cap tiquet de compra -tabac, perfums i ulleres de sol, per valor superior als 800 euros-.

Endemés l’interessat té activa una ordre d’expulsió administrativa, per un període de 3 anys.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

– El 19/02/2020 a les 03:10 hores, un home no resident de 21 anys, amb una taxa de 1’61 g/l., control rutinari.

– El 19/02/2020 a les 22:35 hores, un home resident de 20 anys, amb una taxa de 1’66 g/l., accident amb ferits -veure comunicat web del 20/02/2020-.

– El 20/02/2020 a les 15:55 hores, un home resident de 46 anys, amb una taxa de 3’65 g/l., control rutinari.

– El 22/02/2020 a les 20:10 hores, un home resident de 45 anys, amb una taxa de 2’33 g/l., accident danys.

– El 23/02/2020 a les 04:35 hores, un home no resident de 33 anys, amb una taxa de 1’42 g/l., parada rutinària.

– El 23/02/2020 a les 05:20 hores, efectius del Cos de Policia constaten com tres turismes matricula del Principat circulen per l’av. Tarragona en sentit Sant Julià de Lòria a gran velocitat, xisclant les rodes a la rotonda i efectuant-se avançaments entre ells.

Es procedeix al control i s’efectuen les proves d’alcoholèmia/tòxics, donant els tres conductors positiu, procedint a llurs detencions.

-un home resident de 18 anys, amb una taxa de 1’13 g/l.

-un home resident de 22 anys, amb una taxa de 1’02 g/l.

-un home resident de 18 anys, positiu a la prova de control de tòxics salivar.

Detencions per altres delictes:

– El 20/02/2020 a les 12:40 hores al Pas de la Casa, un home resident de 48 anys, com a presumpte autor d’un delicte de discriminació.

El detingut, profereix un tracte discriminatori envers uns clients, els quals cursen denúncia.

– El 22/02/2020 a les 01:05 hores a Andorra la Vella, un home no resident de 44 anys, com a presumpte autor dels delictes de maltractaments en l’àmbit domèstic, l’honor i la funció pública.

Requerits a la via pública ja que l’interessat ha agredit a la seva parella i en intervenir profereix injúries i resistència envers els agents interventors.

– El 22/02/2020 a les 02:40 hores a Andorra la Vella, un home resident de 30 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual.

Posteriorment, el mateix dia a les 10:39 hores, es procedeix a la detenció d’una dona resident de 28 anys, per haver suposadament fet una falsa acusació.

– El 23/02/2020 a les 05:15 hores a Encamp, dos homes residents de 19 i 25 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la funció pública, endemés del segon contra la integritat física i moral i l’honor.

Efectius del Cos de Policia intervenen en una baralla multitudinària a la via pública. Els dos interessats estaven empenyent a la multitud i cridant. En intervenir, tenen una actitud despectiva i agressiva envers els agents interventors.

– El 23/02/2020 a les 17:40 hores a Escaldes-Engordany, un home resident de 27 anys, com a presumpte autor d’un delicte de discriminació, amenaces, injúries i desobediència greu a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions.

Requerits en un restaurant ja que tenen problemes amb un client en estat d’embriac, el qual profereix un tracte discriminatori envers el gerent, endemés d’amenaces i injúries.

– El 23/02/2020 a les 19:35 hores a Santa Coloma, un home de 22 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral.

Requerits per una baralla multitudinària al camp de futbol, entre públic i jugadors.

El detingut -jugador d’un dels equips-, després d’una jugada hauria donat un cop de peu al cap d’un adversari, produint-li diverses ferides, requerint una d’elles punts de sutura.

