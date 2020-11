Detingut un home que hauria forçat una persiana per intentar entrar a un xalet d’Andorra la Vella

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 19 persones durant aquesta darrera setmana (del 02 al 08 de novembre de 2020).

Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (12) i altres delictes (5).

Delictes contra la salut publica:

– El 04/11/2020 a les 04:42 hores a Andorra la Vella, un home no resident de 39 anys, en possessió de 1’2 grams de cocaïna, arran d’un control rutinari.

Delictes contra el patrimoni:

– El 07/11/2020 a les 14:55 a Escaldes-Engordany, un home no resident de 34 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni i d’un delicte contra la inviolabilitat del domicili. Es requereix els nostres serveis a les 9:46 hores, per quan en el decurs de la nit haurien fet l’intent d’entrar en l’interior d’un domicili particular (xalet) de la parròquia d’Andorra la Vella, on l’autor hauria forçat una de les persianes exteriors, i intentat l’entrada a l’interior de l’immoble. L’enquesta realitzada al respecte, i els indicis trobats sobre lloc, porten a la identificació i detenció de l’interessat.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

– El 02/11/2020 a les 09:58 hores, un home no resident de 20 anys, positiu a la prova de control de tòxics salivar, endemés com a presumpte autor d’un delicte de conducció temerària. Requerits ja que el conductor d’un turisme circula de forma temerària posant en perill la seguretat de la resta d’usuaris de la via pública.

El 05/11/2020 a les 00:47 hores, un home resident de 40 anys, amb una taxa de 1’05 g/l., control rutinari.

El 06/11/2020 a les 00:45 hores, un home resident de 62 anys, amb una taxa de 1’18 g/l., parada rutinària.

El 06/11/2020 a les 17:40 hores, un home resident de 46 anys, amb una taxa de 2’42 g/l., control rutinari.

El 07/11/2020 a les 04:35 hores, un home resident de 20 anys, amb una taxa de 1’22 g/l., control rutinari.

El 07/11/2020 a les 07:55 hores, un home resident de 23 anys, amb una taxa de 1’28 g/l., control rutinari.

El 08/11/2020 a les 00:05 hores, un home resident de 30 anys, amb una taxa de 1’34 g/l., control rutinari.

El 08/11/2020 a les 02:00 hores, un home resident de 57 anys, amb una taxa de 1’23 g/l., control rutinari.

El 08/11/2020 a les 05:13 hores, una dona resident de 21 anys, amb una taxa de 1,78 g/l, accident de danys.

El 08/11/2020 a les 15:43 hores, una home resident de 59 anys, amb una taxa de 0,81 g/l, accident de danys.

El 08/11/2020 a les 19:56 hores, un home resident de 61 anys, amb una taxa de 1’44 g/l., control rutinari.

El 08/11/2020 a les 22:49 hores, una dona resident de 20 anys, positiu a la prova de control de tòxics salivar, endemés la interessada es troba en possessió d’una cigarreta marihuana, control rutinari.

Detencions per altres delictes:

– El 04/11/2020 a les 19:30 hores a Andorra la Vella, un home resident de 42 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

El 06/11/2020 a les 00:14 hores a Escaldes-Engordany, un home resident de 23 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

El 06/11/2020 a les 20:25 hores a Andorra la Vella, un home resident de 18 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic, honor, patrimoni i funció pública. Requerits en un domicili particular per una desavinença entre un fill i el seu pare, la qual ha derivat en uns danys al domicili i una agressió física del detingut envers el progenitor. En interpel·lar a l’interessat, aquest reacciona de manera desproporcionada contra els agents interventors. Endemés li consta una prohibició de no accedir al domicili familiar.

El 08/11/2020 a les 17:27 hores a Andorra la Vella, una dona i un home residents de 38 i 33 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. Requerits a la via pública, per una discussió que s’hauria produït a l’interior d’un domicili i que ha derivat en una agressió mútua entre els interessats.

