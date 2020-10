Detingut un home per un presumpte delicte de violència domèstica

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 15 persones durant aquesta darrera setmana (del 12 al 18 d’octubre de 2020). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (7) i altres delictes (8). Entre aquestes hi ha la detenció d’un home de 26 anys per un presumpte delicte de violència domèstica. La Policia va ser requerida el passat 17 d’octubre a les 02:23 hores a Escaldes-Engordany per una presumpta agressió de l’interessat envers la seva parella. La víctima va manifestar haver estat agafada pel coll i espentejada de manera agressiva per part del detingut, segons informa el cos de l’ordre en un comunicat.

Per un altre presumpte delicte contra la integritat física la Policia va detenir el diumenge, a les 12.12 hores al Pas de la Casa, una dona de 39 anys que, arran d’un incident de circulació, hauria envestit amb el seu vehicle a una vianant, que va resultar ferida.

La Policia també ha detingut tres homes, dos de 30 anys i un de 41 anys, com a presumptes autors d’un delicte de contraban. Va ser el dia 15 a les 17:20 hores a Escaldes-Engordany.

D’altra banda, també s’ha detingut a dos homes, de 26 i 32 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra el tràfic jurídic. Els interessats, per tal de regularitzar la seva situació prop de l’oficina d’immigració d’un d’ells (no resident), van adjuntar amb la documentació sol·licitada un certificat laboral falsificat. La detenció es va produir a les 09:05 hores del dia 16 d’octubre a Escaldes-Engordany.

El mateix dia, a les 13:00 hores a Andorra la Vella es va detenir una dona de 22 anys per un presumpte delicte contra l’Administració de Justícia, de crebrantament d’una suspensió judicial del permís de conduir.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

– El 14/10/2020 a les 01:35 hores, un home de 43 anys, amb una taxa d’alcohol de 1’10 g/l., parada rutinària.