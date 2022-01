Detingut un home per barallar-se per una plaça d’aparcament

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 13 persones durant aquesta darrera setmana (del 10 al 16 de gener de 2022). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (5), contra la seguretat del trànsit (2) i altres delictes (6), el qual destaca la detenció d’un home per barallar-se per una plaça d’aparcament.

El 16/01/2022 a les 20:05 hores a Andorra la Vella, un home de 32 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat. Els agents són requerits per una baralla en l’aparcament d’un centre comercial, sobre el lloc, els agents interventors veuen una persona amb diferents contusions a la cara, i una abundant hemorràgia nasal. Es determina que la víctima, i a causa d’una problemàtica d’una plaça d’aparcament, és agredida per la persona detinguda.

El 13/01/2022 a les 00:15 hores a la parròquia de Canillo, un home de 27 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública –resistència i desobediència-. La Policia és requerida a la recepció d’un hotel, ja que un client estaria causant escàndol i molestant a la resta de clients. Durant el control, aquest reacciona amb una actitud desafiant i desproporcionada envers els agents interventors, motiu pel qual es procedeix a la seva detenció. Cal dir que prèviament i en el decurs de la nit ja s’havia intervingut en dues ocasions més amb l’interessat.

L’11/01/2022 a les 19:10 hores a la parròquia de Canillo, un home de 41 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els agents són requerits per una agressió en un domicili particular. Sobre lloc, es constaten els fets i es procedeix a la detenció de l’interessat per haver agredit la seva parella.

El 16/01/2022 a les 13:20 hores al Pas de la Casa, un home de 41 anys, és detingut com a presumpte autor dels delictes contra l’administració pública i contra el tràfic jurídic. La Policia efectua el control dels 3 ocupants d’un turisme, l’interessat s’identifica amb un document d’identitat eslovac falsificat. Una vegada identificat plenament s’observa que l’interessat fa objecte d’una expulsió administrativa vigent.

El 12/01/2022 a les 12:15 hores a Andorra la Vella, una dona de 25 anys, és detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic. La interessada feia objecte d’una ordre de recerca judicial per la seva implicació en un ús fraudulent de targeta de crèdit, motiu pel qual és controlada i es procedeix a la seva detenció.

El 12/01/2022 a les 23:10 hores a la frontera del riu Runer, un home de 28 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

Delictes contra la salut pública

El 12/01/2022 a les 17:20 hores a la frontera del riu Runer, una dona de 48 anys, és detinguda per introducció de 2,5 grams de cocaïna, endemés de 0,6 grams de marihuana. La detinguda accedia al Principat conduint un turisme particular. Com a resultat de la investigació, el 13/01/2022 a les 13:25 hores a Escaldes-Engordany, es deté un home de 62 anys, per la seva presumpta implicació en el cas.

El 10/01/2022 a les 13:15 hores a la frontera del riu Runer, un home de 33 anys, és detingut per introducció de 0,7 grams de cocaïna. El detingut accedia al Principat com a ocupant d’un turisme particular.

L’11/01/2022 a les 00:20 hores a la frontera del riu Runer, un home de 40 anys, és detingut per introducció de 0,4 grams de cocaïna, durant un control rutinari. El detingut accedia al Principat com a ocupant d’un turisme particular.

El 15/01/2022 a les 22:25 hores a Escaldes-Engordany, una dona de 30 anys, és detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra la salut pública.

Delictes contra la seguretat del trànsit

Aquesta setmana s’han detingut 2 conductors per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit. Un d’ells ha donat positiu a la prova d’alcoholèmia en marc d’un control rutinari, l’altre després de causar un accident amb danys materials.