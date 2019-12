El passat dia 18, la Policia va detenir a la Massana un home resident de 76 anys com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva i contra la llibertat. Els agents van ser requerits a les 16:40 hores per un incident en una oficina de la capital, lloc on l’home va mostrar una arma de foc que duia al cinturó del pantaló mentre amenaçava una empleada. L’home va ser detingut al seu domicili, on duia un revòlver de fogueig al cinturó del pantaló, carregat amb sis cartutxos de fogueig, un dels quals ja percutat.

No ha estat però l’única detenció de la Policia aquesta setmana. El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 17 persones. El comunicat del cos diu el següent:

Delictes contra la salut publica:

– El 20/12/2019 a les 20:20 hores a la frontera del riu Runer, una dona resident de 44 anys, com a presumpte autora d’un delicte contra la salut pública,

La interessada accedia al Principat en un turisme particular. S’efectua el control amb l’ajuda d’un gos ensinistrat en la recerca d’estupefaents, aquest marca amb insistència sobre el cos de la interessada, i aquesta nega dur qualsevol tipus de producte estupefaent. Posteriorment en efectuar-li un control més exhaustiu, es localitza 40’5 grams de cocaïna a l’interior d’un preservatiu que duia amagat en les seves parts intimes.

– El 22/12/2019 a les 03:15 hores en un aparcament pròxim d’un local d’oci de Soldeu, un home no resident de 30 anys, en possessió de 0’5 grams de cocaïna, arran d’un control rutinari.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

– El 17/12/2019 a les 20:50 hores, un home resident de 40 anys, amb una taxa de 0’97 g/l., campanya alcoholèmia.

– El 18/12/2019 a les 19:42 hores, un home resident de 53 anys, amb una taxa de 1’12 g/l., accident danys.

– El 19/12/2019 a les 03:00 hores, un home resident de 41 anys, amb una taxa de 0’94 g/l., campanya alcoholèmia.

– El 19/12/2019 a les 03:40 hores, un home resident de 26 anys, amb una taxa de 1’04 g/l., campanya alcoholèmia.

– El 20/12/2019 a les 04:30 hores, un home resident de 31 anys, amb una taxa de 1’27 g/l., endemés com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública en trobar-se en possessió de 0’7 grams de cocaïna, control rutinari.

– El 21/12/2019 a les 01:17 hores, un home resident de 34 anys, amb una taxa de 1’70 g/l., campanya alcoholèmia.

– El 21/12/2019 a les 02:50 hores, un home resident de 26 anys, amb una taxa de 0’93 g/l., control rutinari.

– El 21/12/2019 a les 03:05 hores, un home resident de 21 anys, amb una taxa de 0’93 g/l., campanya alcoholèmia.

– El 21/12/2019 a les 04:20 hores, un home resident de 20 anys, amb una taxa de 0’97 g/l., campanya alcoholèmia.

Detencions per altres delictes:

– El 16/12/2019 a les 21:25 hores a Sant Julià de Lòria, un home no resident de 25 anys, com a presumpte autor d’un delicte de violació de domicili.

Requerits per un senyor d’edat avançada, ja que el detingut ha trucat a la porta del seu domicili familiar -xalet-, i en obrir la porta aquest l’ha apartat, accedint a l’interior sense el seu consentiment amb intencions d’anar-se a dormir.

– El 17/12/2019 a les 13:50 hores i les 16:50 hores al Pas de la Casa, dos homes no residents de 33 i 36 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte de contraban (tabac de picadura).

Requerits pel Servei de Duana Andorrana, ja que han controlat una persona i un turisme matricula francesa estacionat en un carrer de la vila del Pas de la Casa, amb una gran quantitat de tabac de picadura a l’interior. Es procedeix al comís de 2.587 paquets de tabac de picadura (equivalent a 129350 grams, valorat en 17.146 €).

Posteriorment és controlada i detinguda la segona persona la qual esta relacionada amb l’anterior, en possessió de 130 paquets de tabac de picadura (equivalent a 6500 grams, valorat en 891 €).

– El 22/12/2019 a les 05:29 hores a Andorra la Vella, un home resident de 22 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública, contra la llibertat, contra l’honor i contra el patrimoni.

Requerits en un domicili particular, ja que hi hauria un home donant cops a la porta d’entrada.

En controlar l’interessat i ser qüestionat pels fets, té una reacció desproporcionada envers els agents, aquest profereix amenaces i injuries envers els funcionaris policials, tanmateix per mitjà d’un extintor hauria causat diversos esfondraments a la porta del domicili, així com altres danys, espiell arrencat i comandament del timbre trencat.

– El 22/12/2019 a les 11:5 hores a Andorra la Vella, un home no resident de 28 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública, contra la llibertat i contra l’honor a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions.

Efectuant un control específic d’estupefaents a l’estació Nacional d’Autobusos, en un autocar de línia regular que prové de Barcelona, i amb l’ajuda d’un gos ensinistrat en la recerca d’estupefaents, aquest marca amb insistència una maleta propietat de l’interessat en el seu interior es troba 3 grams de marihuana i 0’2 grams d’haixix.

Aquest en tot moment té una actitud altiva envers el agents de policia, i reacciona de manera desproporcionada, i profereix amenaces i injuries envers els funcionaris.