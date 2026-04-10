Detingut un home com a presumpte autor de maltractaments a l’exparella i altres membres de la família

Agents del servei de Policia van detenir, aquest passat dimecres, a la tarda, a Andorra la Vella, un home de 50 anys com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral per maltractaments reiterats a l’exparella. Aquest comportament agressiu també els tenia amb altres membres de la família amb qui l’individu encara convivia.
Segons informa el servei de l’ordre, la detenció es va efectuar arran que la dona interposés una denúncia després d’una primera intervenció policial que havia tingut lloc la nit anterior.