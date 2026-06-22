Detingut un home begut per aldarulls i enfrontar-se als agents i, un altre, per accedir al país amb droga

Un home de 40 anys va ser arrestat, a la vila de la Massana, el passat divendres a la tarda, com a presumpte autor de delictes contra la Funció Pública i contra l’honor. La patrulla va haver d’intervenir perquè l’home, que es trobava en un fort estat d’embriaguesa, estava causant aldarulls al carrer i en comerços del poble. Quan els agents el van controlar, els va insultar i va empentar un dels policies.
Per una altra banda i quant a delictes contra la salut pública, aquest darrer dissabte, durant el matí, es va detenir un turista de 42 anys que accedia al Principat d’Andorra amb 0,4 grams de cocaïna.