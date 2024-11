Detingut un empresari per blanqueig de diners i falsedat documental amb un negoci de compravenda i lloguer de vehicles

La Policia va detenir dimecres al matí un home de 32 anys, administrador únic d’una empresa dedicada a la compravenda i el lloguer de vehicles, com a presumpte autor de delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic per crear i comercialitzar documentació falsa, i contra l’administració de justícia per blanqueig de diners. La Unitat d’Investigació Econòmica-Financera de la Policia va iniciar la investigació l’any 2022 per ordre de la Batllia davant les sospites de la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIFAND) per possibles operacions de blanqueig de capitals.

Les indagacions dels especialistes en delictes socioeconòmics apuntarien que l’empresari hauria creat un entramat per a adquirir vehicles de gamma alta en diversos països d’Europa que venia després a ciutadans residents a França, principalment. El cotxe, però, el registrava a Andorra a nom de la seva societat i no del propietari del vehicle. A partir d’aquí, creava un contracte de lloguer fictici perquè el propietari fes servir el cotxe, amb matrícula andorrana i com si no fos seu, a l’estranger. L’objectiu d’aquest modus operandi era estalviar-se el pagament de l’impost del valor afegit francès i l’impost sobre el CO2.

Durant els escorcolls, que van començar dimecres i que es van allargar fins a la matinada d’aquest dijous, s’han segrestat nou vehicles de gamma alta, localitzats en una nau i en l’aparcament de l’empresari; així com nombrosa documentació i dispositius electrònics que s’hauran d’analitzar i que es van trobar al seu domicili, que és també la seu de la societat.

Segons els càlculs dels especialistes de la Policia, pel que fa a l’Estat francès, el perjudici del frau fiscal seria de milions d’euros. Una part de la investigació, que continua oberta, està sota secret d’actuacions. No es descarten més detencions en el futur.