Detingut un contrabandista, al Pas, amb 2.150 paquets de tabac

Un home sent emmanillat (Pexel)

Agents del Cos de Policia han detingut, la matinada d’aquest dilluns, a la frontera amb França, un home no resident al Principat d’Andorra, de 28 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per contraban de tabac.

Se l’ha arrestat després que agents de Duana el controlessin en un aparcament situat a l’entrada del Pas de la Casa. L’home es trobava a l’interior d’un vehicle amb matrícula francesa carregat de bosses plenes de tabac. En total, s’han comissat 2.150 paquets valorats en més de 8.400 euros.