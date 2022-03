Detingut quan entrava al Principat amb tot tipus de droga amagada als genitals

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 28 persones durant aquesta darrera setmana del 21 al 27 de març del 2022. Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (9), altres delictes (1) i contra la seguretat del trànsit (18), entre les quals destaquen la detenció d’un home per portar diferents drogues a la zona dels genitals.

El 24/03/2022 a les 17:45 hores a la frontera del riu Runer, un home de 27 anys, és detingut per un delicte contra la salut pública. Durant un control que s’efectua als ocupants d’un turisme particular que accedia al Principat, un dels ocupants del vehicle mostrava un estat de nerviosisme. Per mitjà d’un gos ensinistrat en la recerca d’estupefaents, s’efectua un control preventiu, i aquest efectua un marcatge molt accentuat a la zona dels genitals de la persona detinguda, on se li troba una bossa de plàstic amb tota una sèrie de productes estupefaents, com ara: 50 pastilles d’èxtasis, 11 “tripis” d’LSD, 5,8 grams de cocaïna, 16 pastilles de 2CB (fenetilamines psicodèliques), 21,7 grams d’amfetamina, 1,3 grams de metamfetamina i 4,4 grams de ketamina.

El 26/03/2022 a les 05:43 hores a Andorra la Vella, un home de 29 anys, és detingut com a presumpte autor dels delictes contra la salut pública (possessió de 0,9 grams de cocaïna), llibertat, funció pública i honor. Un vigilant privat d’una empresa de seguretat lliura una jaqueta, a la Policia, que havia estat descoberta a l’estació nacional d’autobusos. En una de les butxaques es troba una cartera que conté un embolcall de cocaïna i la documentació del seu propietari (persona detinguda). A proximitat del lloc de la troballa es controla a l’interessat, i en ser qüestionat pel producte estupefaent, aquest té una actitud agressiva i injuriosa, oposa una forta resistència al seu control, i injuria i amenaça greument als agents interventors.

El 21/03/2022 a les 00:50 hores a Arinsal, la Massana, un home de 25 anys, és detingut per possessió de mitja pastilla d’heroïna i una cigarreta de marihuana.

El 21/03/2022 a les 03:18 hores a Arinsal, a Massana, un home de 22 anys, és detingut per possessió d’una pastilla d’èxtasi. L’interessat és controlat a l’interior d’un turisme en un control rutinari de carretera.

El 21/03/2022 a les 09:52 hores a la frontera del riu Runer, un home de 27 anys, és detingut per possessió de 0,5 grams de ketamina. L’interessat és detingut mentre accedia al Principat en un autobús de línia regular.

El 22/03/2022 a les 00:35 hores a la Massana, un home de 39 anys, és detingut per possessió de 0,7 grams de cocaïna, tres cigarretes de marihuana i 17,4 grams de marihuana. L’interessat és controlat després de conduir un turisme amb una velocitat excessiva i l’enllumenat inadequat. En el moment, se li fa un control de prova salivar de tòxics i aquest dona positiu.

El 23/03/2022 a les 00:40 hores a l’aparcament exterior d’un local d’oci nocturn a El Tarter, a Canillo, un home de 23 anys, és detingut per possessió de 0,8 grams de MDMA. L’interessant és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva, al portar més passatgers dels permesos a l’interior del turisme, taxa d’1,15 g/l i positiu a la prova de tòxics salivar.

El 23/03/2022 a les 22:50 hores a la frontera del riu Runer, un home de 27 anys, és detingut per introducció de 352 grams de marihuana. Durant un control rutinari de la Policia, l’interessat que accedia al Principat en un turisme particular és detingut per dur amagat a l’interior del compartiment de la roda de recanvi del vehicle un gruix d’estupefaent.

El 27/03/2022 a les 00:01 hores a la frontera del riu Runer, un home de 21 anys, és detingut per possessió de 0,5 grams d’èxtasi i d’una petita quantitat d’haixix (0,3 grams). L’interessat accedia al Principat en un turisme particular.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

Aquesta setmana s’han detingut 18 persones per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues: 6 persones en el marc de parada rutinària; quatre en controls específics, quatre més per infracció al codi de la circulació i finalment, quatre per accident amb danys materials.

Detencions per altres delictes:

El 26/03/2022 a les 02:43 hores a Andorra la Vella, un home de 27 anys, és detingut com a presumpte autor dels delictes contra l’honor i contra la funció pública. L’interessat en un estat d’embriaguesa estava caminant pel mig de la calçada d’un carrer de la capital, i els vehicles que hi circulaven havien d’efectuar maniobres d’esquiva per tal de no atropellar-lo, quan aquest és interpel·lat pels agents interventors, fa cas omís a les recomanacions donades, oposa resistència al seu control i injuria greument als funcionaris de policia.