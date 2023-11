Detingut per violència de gènere i amenaces a la parella

Un home emmanillat (arxiu)

La Policia ha detingut aquest dimarts, a primera hora del matí, un home de 32 anys com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral, per violència de gènere, i contra la llibertat, per amenaces. L’arrest s’ha produït arran de la denúncia de la dona, a qui el detingut va agredir en un local l’oci nocturn del Tarter. Quan el va denunciar, la víctima va explicar que l’home ja l’hauria maltractat físicament i verbal en ocasions anteriors, i també l’havia amenaçat de mort.

El dia de l’agressió en el local d’oci nocturn, la germana de la dona s’hi va interposar i també el va acabar denunciant per causar-li lesions. El detingut ha passat a disposició judicial a primera hora de la tarda del dimarts.