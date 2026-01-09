Detingut per propinar un cop de puny a un company de feina, qui va requerir de punts al llavi i va perdre dues dents

A Canillo, un home de 29 anys, veí del Principat, ha estat detingut pel servei de l’ordre per un delicte contra la integritat física i moral, per lesions. Els fets van tenir lloc aquest passat dilluns, dia 5 de gener, vigília de Reis.
L’arrest es va produir en seguiment de la denúncia, per agressió, cursada davant el Cos de Policia contra l’interessat -company de treball del denunciant-. L’home arrestat li va causar lesions importants com a conseqüència d’un cop de puny a la boca, que va requerir cinc punts de sutura al llavi, així com la pèrdua de dues peces dentals.