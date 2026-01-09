Detingut per propinar un cop de puny a un company de feina, qui va requerir de punts al llavi i va perdre dues dents

By:
On:
In: Successos
Un home emmanillat
Un home emmanillat (arxiu)

A Canillo, un home de 29 anys, veí del Principat, ha estat detingut pel servei de l’ordre per un delicte contra la integritat física i moral, per lesions. Els fets van tenir lloc aquest passat dilluns, dia 5 de gener, vigília de Reis.

L’arrest es va produir en seguiment de la denúncia, per agressió, cursada davant el Cos de Policia contra l’interessat -company de treball del denunciant-. L’home arrestat li va causar lesions importants com a conseqüència d’un cop de puny a la boca, que va requerir cinc punts de sutura al llavi, així com la pèrdua de dues peces dentals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]