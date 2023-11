Detingut per presumpte consum i compartició de pornografia infantil

Un agent de la Policia Judicial (Policia d’Andorra)

La Policia va detenir, ahir dijous, al matí, un home de 59 anys, com a presumpte autor d’un delicte de pornografia infantil per consumir i compartir material pornogràfic en el qual apareixien imatges de menors. La investigació que ha dut a terme els darrers mesos el grup de delictes tecnològics ha permès identificar-lo.

El cas es va judicialitzar i, per ordre de la Batllia, la Policia va efectuar registres tant en el seu domicili com en el seu lloc de treball. En el marc de l’operatiu, es van comissar diversos dispositius que els investigadors analitzaran per a determinar l’abast del delicte.

El Cos recorda que, si en algun moment i de manera accidental, es detecta pornografia infantil a internet o les xarxes socials s’ha d’informar immediatament la Policia a detec2@policia.ad. La investigació continua oberta.