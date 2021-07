Detingut per presumptament gravar a clientes a la zona dels emprovadors

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 18 persones durant aquesta darrera setmana (del 5 a l’11 de juliol del 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (14) i altres delictes (4). Entre aquests destaquen: presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic, un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat del domicili i un altre delicte contra la integritat física i moral.

Amb relació a aquest, la Policia explica que el 10/07/2021 a les 19:19 hores a Escaldes-Engordany, es va detenir l’home, de 24 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat del domicili. Els agents van ser requerits en un establiment comercial, ja que presumptament l’interessat hauria utilitzat un aparell de telèfon mòbil per efectuar gravacions a clientes a la zona dels emprovadors. La policia ja estava realitzant una enquesta sobre uns fets similars que havien estat denunciats al mes de juny d’enguany, i, per les característiques que es tenien del presumpte autor, es tractaria de la mateixa persona.

D’altra banda, el 06/07/2021 a les 02:37 hores a Andorra la Vella es va detenir un home de 51 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els agents van ser requerits en un domicili particular per una discussió, la qual deriva en una agressió per part del detingut envers la seva parella.

El 07/07/2021 a les 01:26 hores a Escaldes-Engordany es va detenir un home de 24 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. Els agents van ser requerits per una baralla entre diverses persones a la via pública, es controla a l’interessat per haver agredit a un home, i causat lesions al llavi inferior i al mentó que han precisat de punts de sutura.

El 06/07/2021 a les 18:35 hores a Encamp es va detenir un home de 54 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

Delictes contra la seguretat del trànsit

Aquesta setmana s’han detingut catorze persones per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues, nou en el marc de controls rutinaris, altres quatre en la campanya alcoholèmia i una darrera després d’un control preventiu a la sortida d’un concert musical. Entre aquestes detencions, destaca la d’un conductor que va donar positiu tant en la prova d’alcoholèmia com en la de tòxics salivar i a qui, a més, s’atribueix un presumpte delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

També destaca la detenció d’una dona de 44 anys, l’11/07/2021 a les 00:10 hores, que, a part de donar positiu a la prova d’alcoholèmia, presumptament va cometre un delicte contra la funció pública i contra l’honor. La interessada, en un control preventiu a la sortida d’un concert musical, va efectuar trepitjades a l’accelerador en fases intermitents i provocant molt de soroll. Al voler-la controlar, aquesta fa cas omís i no s’atura. Posteriorment se la torna a controlar i la seva reacció tornar a ser la mateixa, de no aturar-se, i va efectuar un gest amb la seva mà injuriós envers els agents interventors.