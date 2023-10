Detingut per presumpta violació

Un home sent emmanillat (arxiu)

La Policia ha detingut un home, de 36 anys i no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual per violació. La dona, amb la qual el presumpte agressor mantenia una relació sentimental des de feia pocs mesos, va requerir la presència dels agents divendres a la tarda, al seu domicili.

Davant d’aquesta situació, es va activar immediatament el codi lila. La Policia va poder trobar i detenir l’individu menys d’una hora després, a Andorra la Vella, ja que, aquest, no era al pis quan va arribar la patrulla.