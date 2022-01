Detingut per gravar un control policial amb el mòbil sense fer cas als agents

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 19 persones durant aquesta darrera setmana (del 24 al 30 de gener de 2022). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (2), contra la seguretat del trànsit (11) i altres delictes (6).

El 29/01/2022 a les 23:40 hores a Ransol (Canillo), un home de 29 anys, és detingut com a presumpte autor dels delictes contra l’honor i contra la funció pública. Durant un control per un presumpte delicte contra la salut pública, a l’exterior d’un local d’oci on hi ha una forta afluència de gent, l’interessat comença a gravar el control amb el seu telèfon mòbil, prop del lloc dels fets. Els agents interventors, per tal de preservar l’anonimat de les persones controlades, conviden a l’interessat en diferents ocasions a allunyar-se uns metres de la zona per tal de salvaguardar la seguretat del control policial. L’home fa cas omís a les ordres donades i incita a la gent que hi ha al voltant, dient que la tasca feta pels funcionaris policials no era la correcta. I a més, dona una empenta a un dels funcionaris policials, motiu pel qual ha estat immobilitzat perquè desistís en la seva actitud. Ja en dependències policials, l’interessat ha tingut una actitud desafiant i poc col·laborada, fins al punt d’injuriar greument als funcionaris policials.

El 31/01/2022 a les 21:40 hores a Andorra la Vella, un home de 42 anys, és detingut com a presumpte autor dels delictes contra l’honor i contra la funció pública. Els agents són requerits en un establiment de restauració, ja que dos homes que estaven en un fort estat d’embriagament, causaven aldarulls. Davant del seu estat, se’ls ha estat denegada l’entrada a l’establiment. Tot seguit, aquests tenen una actitud agressiva i desafiadora amb el responsable de l’establiment i, un d’ells l’agafa per la camisa i el sacseja fins que li estripa la peça de roba. Quan arriben els agents policials, aquesta mateixa persona continua amb actitud desafiadora, el qual en aquell moment es troba fumant una cigarreta i llença en diferents moments el fum a la cara d’un funcionari policial. A més, no guarda la distància de seguretat adequada, se li fa la reflexió en diferents ocasions del que li pot comportar aquesta actitud, però lluny de deposar, dona dues fortes manotades en un dels braços d’un agent policial i l’injuria.

El 26/01/2022 a les 08:30 hores a Escaldes-Engordany, un home de 23 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic. El 13 de gener, el Servei d’Immigració rep una sol·licitud per a l’obtenció d’una autorització de residència i treball per part de l’interessat. Després de verificar la documentació annexada, es detecta que un document relatiu a la seva activitat laboral al seu país d’origen és fals, motiu pel qual es procedeix a la seva detenció.

El 26/01/2022 a les 16:10 hores a Escaldes-Engordany, un home de 29 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. La detenció es va produir per violència psíquica i física envers la seva parella.

El 29/01/2022 a les 00:15 hores a Encamp, un home de 30 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. L’interessat arriba al seu domicili en un important grau d’alcoholèmia i per motius banals agredeix a la seva parella.

El 28/01/2022 a les 15:55 hores a Andorra la Vella, un home de 25 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia. L’interessat crebanta una ordenança penal de suspensió de permís de conduir.

Delictes contra la salut publica:

El 29/01/2022 a les 23:37 hores a Ransol (Canillo), una dona i un home de 27 i 29 anys respectivament, són detinguts durant control en un establiment d’oci, per possessió de 0’9 grams de cocaïna.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

Aquesta setmana s’han detingut nou persones per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit i presentar taxes positives d’alcoholèmia en el marc de controls rutinaris, una per una parada rutinària i una altra per infracció al codi de la circulació.