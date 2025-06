Detingut per grapejar les parts íntimes d’una dona que era a l’exterior del seu lloc de treball

Un home emmanillat (arxiu)

La Policia va detenir aquest diumenge al matí, al Pas de la Casa, un home, veí del Principat, de 56 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. El dissabte al migdia una dona, també veïna d’Andorra, va cursar una denúncia prop dels serveis de l’ordre per uns fets que haurien tingut lloc el dia anterior, sobre les 22:15 hores.

La dona en qüestió es trobaria a l’exterior del seu lloc de treball quan va ser grapejada per sobre de la roba a les seves parts íntimes (zona de la vagina) per l’individu arrestat. Per les dades que va facilitar la víctima es va identificar el presumpte autor i es va procedir a la seva detenció pels fets esmentats.