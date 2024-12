Detingut per excés de velocitat, positiu en drogués i possessió d’estupefaents

Un home emmanillat (iStock)

El jove reunia tots els números de la rifa per a ser engarjolat, que és com ha acabat. Així, el servei de Policia ha detingut, aquesta matinada de dilluns, a la Massana, un noi de 19 anys com a presumpte autor de delictes contra la salut pública i contra la seguretat col·lectiva. L’individu va ser interceptat mentre conduïa un vehicle.

Al jove, que ha estat controlat pels agents del servei de l’ordre per conduir a una velocitat elevada, se l’ha trobat, a més, en possessió de 3 grams d’amfetamina i, per a completar la col·lecció de delictes, ha donat positiu en la prova de drogues al volant.