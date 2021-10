Detingut per encarar-se a la Policia en voler entrar a l’estadi nacional sense entrada

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 18 persones durant aquesta darrera setmana (del 4 al 10 d’octubre del 2021). Destaca la detenció d’un home que es va encarar als serveis de seguretat i a un agent de policia en voler entrar a l’estadi nacional sense tenir entrada el passat dia 9, quan es disputava el partit de futbol que enfrontava les seleccions andorrana i anglesa.

La detenció es va produir a les 20:30 hores. L’interessat és un turista de 27 anys, que és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la funció publica. Segons explica el cos de l’ordre mitjançant un comunicat, la persona detinguda vol accedir a l’estadi nacional sense gaudir d’entrada i es fica agressiu amb membres de seguretat de l’esdeveniment. Un agent de policia del dispositiu de seguretat s’atansa al lloc per tal de fer de mitjancer i rep una forta empenta per part de l’interessat, que també alça un puny amb clares intencions d’agredir-lo. En aquell moment hi havia unes 200 persones, segons explica la Policia, que en veure aquests fets es van alterar molt, i es posava en risc tot el dispositiu de seguretat, ja que va ser “una tasca feixuga” poder calmar-los i evitar incidents més greus. L’interessat en tot moment va mostrar una actitud irrespectuosa, desafiant envers els funcionaris policials.

Una altra detenció destacable és la que es va efectuar el 05/10/2021 a les 09:30 a Encamp d’un turista de 56 anys, com a presumpte autor d’un delicte d’estafa. Els agents van ser requerits en un hotel de la parròquia, ja que un client no voldria abonar l’import de la seva estada. Controlat l’interessat, es comprova que ja hauria actuat de forma similar uns dies abans en un altre establiment turístic de la vila. El perjudici total és de 1.365 euros.

També es destaca la detenció, el 06/10/2021 a les 09:50 hores a Escaldes-Engordany, d’una dona i un home de 22 i 26 anys respectivament, com a presumptes autors dels delictes contra la llibertat -xantatge-. Els interessats utilitzaven el perfil de xarxes socials per establir amistat amb la víctima, i compartir fotografies de caire íntim, a posteriori volen utilitzar aquestes i efectuen el xantatge envers l’interessat, on li demanen una compensació econòmica -3.000 €-, per no fer públic el material fotogràfic. Tanmateix la víctima denuncia que apareixen en l’aparcament i carrets de compra de l’establiment comercial on treballa, fotografies íntimes, juntament amb dades personals de l’interessat. L’enquesta realitzada, identifica i determina que les persones detingudes són els presumptes autors del fets.

Altres delictes

El 07/10/2021 a les 04:10 hores a Andorra la Vella, es deté un veí del Principat de 26 anys, per possessió de 0’1 grams de cocaïna, arran un control rutinari.

El 05/10/2021 a les 09:33 a Escaldes-Engordany, es deté un home de 32 anys, com a presumpte autor del delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. Detenció de l’interessat ja que la seva parella el denuncia prop dels serveis policials per agressió.

El 05/10/2021 a les 20:59 hores a la parròquia de Canillo, un home de 30 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia –crebantament d’una Ordenança Penal de suspensió del permís de conduir-.

El 09/10/2021 a les 01:00 hores a Andorra la Vella, es deté un home de 27 anys, com a presumpte autor dels delictes contra l’honor i la funció pública. L’interessat que va a l’interior d’un turisme que ha patit un accident on resulta ferit un motorista, té una actitud despectiva i desafiant envers els funcionaris policials que intervenen en l’afer, i entorpeix la seva tasca, tanmateix profereix injuries i es resisteix al seu control.

El 09/10/2021 a les 17:48 hores a Andorra la Vella, un visitant de 31 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una suspensió del permís de conduir -, i contra el tràfic jurídic. L’interessat es controlat conduint un turisme i fa objecte d’una suspensió del permís de conduir, tanmateix en un primer moment i per induir a l’error als agents interventors l’interessat dona la identitat del seu germà, motius pels quals és detingut.

El 10/10/2021 a les 23:45 a Encamp, un home de 34 anys, com a presumpte autor del delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. Detenció de l’interessat ja que ha agredit a la seva parella en el decurs d’una discussió.

Pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, aquesta setmana s’han detingut quatre conductors per alcoholèmia en el marc de controls rutinaris, un d’ells també va donar positiu al control de tòxics salivar. Dos més van donar positiu, un per alcoholèmia i un altre al control de tòxics salivar, després de cometre una infracció al Codi de la Circulació. Finalment, altres dos conductors van ser controlats en patir sengles accidents: un de danys materials i un altre causant un ferit.