Detingut per donar positiu en drogues el conductor del cotxe involucrat en un accident mortal

Aquest dilluns al vespre va tenir lloc un accident de circulació, a la recta de la Margineda, a la parròquia de Sant Julià de Lòria, entre un turisme i una moto, perdent la vida el conductor de la motocicleta.

De la seva banda, el conductor del turisme implicat, un Ford Mondeo, amb matrícula del Principat, inicialment, va ser ingressat al centre hospitalari, però, una vegada donat d’alta i desprès de veure el resultats de les proves analítiques, les quals, van donar positiu per consum de drogues tòxiques, l’individu ha estat detingut per la Policia. Se l’acusa de delictes contra la vida -homicidi per imprudència-, i contra la seguretat col·lectiva.