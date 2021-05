Detingut per amenaçar de mort a través d’una xarxa social exhibint una arma de foc

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 19 persones durant aquesta darrera setmana (del 10 al 16 de maig del 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (2), contra el patrimoni (3), contra la seguretat del trànsit (7) i altres delictes (7). Entre aquestes darreres detencions, destaca la d’un home de 36 anys per proferir amenaces de mort a través d’una xarxa social exhibint una arma de foc. La detenció es va produir el dia 13 de maig a les 20:15 hores a Escaldes-Engordany. Segons explica el Cos de l’Ordre en un comunicat, es va procedir al control i detenció de l’interessat en no poder determinar si l’arma és real o no.

El mateix dia es va detenir un home de 58 anys, a les 22:45 hores a Andorra la Vella, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. La detenció es realitza després que l’interessat agredís físicament la seva parella sentimental i a la filla d’aquesta.

També per un delicte contra contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic es va detenir el dia 10 de maig a les 23:33 hores a Encamp, a una dona de 35 anys. Els agents van ser requerits en un domicili particular per una discussió entre parella, la qual deriva en una agressió per part de la interessada envers l’altra part.

Delictes contra el patrimoni

El dia 12 de maig a les 10:50 hores i a les 11:15 hores, a Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria, es va detenir a una dona i un home de 29 i 38 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte contra el patrimoni -furt qualificat-. I endemés, en el cas de la dona -administració deslleial-, i un presumpte delicte contra el tràfic jurídic -alteració de documents-. La detinguda treballava com a comercial d’una empresa del Principat dedicada a la venta d’articles complementaris per a l’hostaleria. Aquesta s’hauria aprofitat de la seva posició a l’empresa, creant una societat paral·lela, amb la mateixa finalitat que la que gestiona, aprofitant per a distribuir material i treballar amb la cartera de clients de l’empresa, en benefici de la seva nova societat. La gerent de l’empresa defraudada, s’adona d’un seguit d’anomalies en els comptes, com ara transferències bancàries no autoritzades als comptes personals dels detinguts i de la nova societat creada per aquesta, així com factures modificades, entre altres moviments il·lícits, ascendint el perjudici a un total aproximat de 88.500 euros.

El dia anterior, a les 17:05 hores a Andorra la Vella, els agents de policia van detenir una dona de 43 anys com a presumpte autora dels delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic. La interessada és denunciada per haver efectuat diversos pagaments i reintegraments des del mes de gener d’enguany, amb una targeta de crèdit de la qual no és titular, ascendint el total del perjudici a més de 6.000 euros. La detinguda és empleada domèstica de la víctima (persona d’edat avançada), a qui li feia les compres generals per la llar, tenint accés a utilitzar la targeta, aprofitant per fer-ne un ús il·lícit en benefici propi.

Delictes contra la seguretat del trànsit, la salut pública i contra l’Administració de Justícia

Aquesta setmana s’ha detingut a quatre persones per presumptes delictes contra la funció pública i contra l’Administració de Justícia. La primera detenció es va realitzar el dia 10 de maig a les 14:30 hores a Escaldes-Engordany. Es tracta d’un home de 30 anys a qui es deté com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per desobediència a una ordre d’expulsió administrativa per un període de 2 anys.

El dia 13 de maig es van produir altres dues detencions, una a la Massana a les 11:06 hores, i l’altra a les 17:50 hores a Andorra la Vella, per crebantament de condemna de suspensió del permís de conduir. Es tracta de dos homes, un de 38 anys i l’altre de 31.

Finalment, el dia 16 de maig a les 00:02 hores a Encamp, es va detenir un home de 28 anys,també com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per crebantament de condemna de suspensió del seu permís de conduir.

També el dia 16, a les 12:15 hores a la frontera del riu Runer es va detenir a dos homes veïns del Principat de 30 i 37 anys respectivament, per introducció de 5,1 grams de cocaïna, accedien al Principat en un turisme particular.

Finalment, s’han detingut 7 persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. En cinc dels casos la detenció es produeix en el marc de controls rutinaris. En un altre cas, el control d’alcoholèmia s’efectua després de cometre una infracció del codi de circulació. El darrer dels detinguts per un delicte contra la seguretat del trànsit, el dia 16 de maig a les 20:05 hores, és un home de 39 anys que presentava una taxa de 2’43 g/l. i que també va donar un resultat positiu a la prova de control de tòxics salivar. A aquest també se l’acusa de desobediència, en fer cas omís a les indicacions dels agents de Policia en un control de carretera, on no s’atura i es dona a l’escàpol.