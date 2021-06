Detingut per amenaçar amb una arma de foc en una videoconferència

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 18 persones durant aquesta darrera setmana (del 14 al 20 de juny del 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (5) i altres delictes (11). Entre aquests destaquen: quatre detinguts per un delicte de contraban de tabac, un per un presumpte homicidi imprudent a conseqüència de l’accident de trànsit mortal que es va produir dissabte a Sornàs, i un per amenaçar amb una arma de foc en una videoconferència.

En relació a aquest darrer, la Policia explica que el 17/06/2021 a les 02:00 hores a Canillo, es va detenir un home de 55 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat -amenaces de mort amb un arma curta-. Els agents van ser requerits a Encamp per una persona que hauria estat amenaçada de mort amb un arma de foc, en el decurs d’una discussió mitjançant una videoconferència. Efectuada una recerca, es controla el presumpte autor, que reconeix els fets i lliura una arma curta de la 5a categoria -arma d’aire comprimit-.

El 16/06/2021 a les 16:15 hores a Escaldes-Engordany, es va detenir un home de 57 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. El dia anterior una dona veïna del Principat denuncia prop dels serveis de policia que un home, desconegut per ella, li va proposar de tenir relacions sexuals, tanmateix li va fer tocaments a una cuixa, així com es va abraonar amb el seu cos envers la interessada. Vist els fets s’inicia una enquesta per tal d’identificar i detenir a l’interessat. Inicialment se li efectua lectura dels seus drets, però s’aprecia que l’interessat podria tenir alterada la seva capacitat volitiva i de judici, per la qual cosa es creu convenient que sigui visitat pel metge forense, i aquest considera que es recomanable el seu trasllat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, per tal que sigui avaluat per un metge especialista en psiquiatria.

El 15/06/2021 a les 08:15 hores a Escaldes-Engordany, es deté un home de 22 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic. L’interessat en la documentació que lliura al Servei d’Immigració per a l’obtenció d’una autorització de residència i treball adjunta un certificat inautèntic de la seva activitat laboral al seu país d’origen, així com un document inautèntic d’una empresa privada on diu haver treballat, motiu pel qual es procedeix a la seva detenció.

El 18/06/2021 a les 01:00 hores a Encamp, es procedeix a la detenció d’un veí del Principat de 23 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’honor -injuries-. La Policia va ser requerida perquè un grup de joves estarien fent una festa amb sorolls de música a la via pública a la zona de la carretera dels Cortals. All lloc, es controla un grup de 13 persones, on l’interessat en tot moment adopta una actitud desafiant envers els agents interventors, i profereix comentaris despectius contra el funcionaris policials.

El 18/06/2021 a les 18:50 hores a Andorra la Vella, es deté un home de 25 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia, crebantament a una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.

El mateix dia a les 23:17 hores a Encamp, es deté un home de 25 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat i contra la seguretat col·lectiva – conducció d’un vehicle automòbil amb una taxa de 0,92 g/l. L’interessat té un incident de circulació amb un vianant quan circulava amb el seu vehicle, i en un moment donat li etziba un cop de puny que li causa una ferida sagnant al nas i el desplaçament d’un peça dental, tanmateix en el pertinent control d’alcoholèmia aquest dona un resultat positiu.

Delictes contra el patrimoni:

El 17/06/2021 a les 01:16 hores a Andorra la Vella, es deté un home de 33 anys, com a presumpte autor d’un delicte de danys. Es requereix els serveis de Policia per un tema de sorolls (crits i forts cops) en un domicili particular. Sobre lloc es controla una única persona que hauria provocat diferents danys al mobiliari i parets, es pot constatar una cadira i un televisor trencats. L’interessat, que segons les seves manifestacions té llogada temporalment una habitació, es troba sota la influencia de begudes alcohòliques, i en un moment donat sense una explicació massa coherent comença a donar cops al mobiliari i parets de l’immoble, i causa els danys ans esmentats per un valor de 836,27 euros.

Delictes contra la salut publica:

El 16/06/2021 a les 18:38 hores a la Massana, un jove resident de 22 anys. La detenció es realitza en el marc d’una operació judicialitzada anomenada operació “REI”, per tràfic d’estupefaents.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

Aquesta setmana s’han detingut cinc persones per conduir sota els efectes de l’alcohol, dos en el marc de controls rutinaris, altres dos per infraccions al codi de la circulació i una darrera després de patir un accident de danys materials.