La Policia ha detingut fins a 27 persones entre el 24 de febrer i l’1 de març, entre les quals el treballador d’un establiment hoteler que hauria sostret una caixa forta de l’interior de l’armari d’un despatx.

La direcció d’un hotel d’Andorra la Vella va cursar una denúncia a finals del mes de desembre per la sostracció d’una caixa forta d’un despatx que contindria més de 6.000 euros i alguns objectes. La investigació va portar els membres del cos d’ordre a la detenció, el dia 28 de febrer, d’un empleat de 24 anys com a presumpte autor d’un delicte patrimonial d’apoderament.

El diumenge 1 de març els agents del Cos de Policia van detenir un home, no resident, que s’ha constatat que havia comès diversos furts en caps de setmana anteriors. Un establiment comercial va requerir els agents perquè tenien identificat un home a través del sistema de vídeo vigilància com l’autor del furt d’unes ulleres. Posteriorment es va constatar a través de les imatges que el mateix individu era l’autor de diversos furts efectuats amb anterioritat. Al controlar l’interessat a la via pública a Escaldes-Engordany aquest estava en possessió d’una bossa folrada per evitar els sistemes d’alarmes.

La policia també va efectuar sis detencions per delictes relacionats amb la salut pública:

– El 24/02/2020 a les 11:15 hores a la frontera de DCNJ, un home no resident 43 anys, per possessió de 3’2 grams de metamfetamina i 0’3 grams de marihuana, accedia al Principat de copilot d’un turisme particular.

– El 26/02/2020 a les 23:00 hores a Escaldes-Engordany, una dona resident de 39, per possessió de 1’4 grams de cocaïna, control a l’exterior d’un bar.

Posteriorment a les 23:35 hores, és detingut un home resident temporal de 35 anys, per un presumpte delicte contra la salut pública.

– El 28/02/2020 a les 04:16 hores a Canillo, un home resident temporal de 30 anys, per possessió de 0’3 grams de metamfetamina (MDMA), la troballa de l’estupefaent es duu a terme en un control de carretera a un dels ocupants d’un turisme.

– El 29/02/2020 a les 20:15 hores a El Tarter, un home no resident de 36 anys, per possessió de 0’7 grams de cocaïna. El control s’efectua a l’ocupant d’un turisme que es troba estacionat en un aparcament públic de la zona.

– El 29/02/2020 a les 23:13 hores a Arinsal, un home resident temporal de 23 anys, per possessió de 0’4 grams de metamfetamina (MDMA). Control de l’interessat en un aparcament públic.

Per delictes contra la seguretat del trànsit s’han detingut 11 persones per donar resultat positiu a les proves d’alcoholèmia. Vuit es van detenir en controls rutinaris, un en un accident amb danys i dos més per infraccions del codi de circulació:

– El 25/02/2020 a les 14:25 hores, un home resident de 78 anys, amb una taxa de 1’42 g/l., accident danys.

– El 26/02/2020 a les 19:15 hores, un home resident de 63 anys, amb una taxa de 1’29 g/l., control rutinari.

– El 27/02/2020 a les 03:27 hores, un home resident de 34 anys, amb una taxa de 1’50 g/l., i positiu a la prova de control de tòxics salivar, endemés com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per possessió de 0’4 grams de cocaïna, control rutinari.

– El 27/02/2020 a les 03:46 hores, una dona resident de 20 anys, amb una taxa de 1’40 g/l., parada rutinària.

– El 28/02/2020 a les 02:08 hores, un home resident de 41 anys, amb una taxa de 1’82 g/l., control rutinari.

– El 28/02/2020 a les 04:18 hores, un home resident de 27 anys, amb una taxa de 1’78 g/l., control rutinari.

– El 29/02/2020 a les 02:50 hores, una dona no resident de 30 anys, amb una taxa de 1’96 g/l., control rutinari.

– L’1/03/2020 a les 02:52 hores, un home resident temporal de 43 anys, amb una taxa de 2’01 g/l, infracció al codi de la circulació.

– L’1/03/2020 a les 04:45 hores, una dona resident de 31 anys, amb una taxa de 0’96 g/l, control rutinari.

– L’1/03/2020 a les 05:00 hores, un home resident de 57 anys, amb una taxa de 2’31 g/l, control rutinari.

– L’1/03/2020 a les 05:15 hores, un home resident de 25 anys, amb una taxa de 1’51 g/l, infracció al codi de la circulació.

Finalment, per d’altres delictes es van detenir vuit persones més:

– El 24/02/2020 a les 05:10 hores a Encamp, una dona i dos homes de 18, 19 i 21 anys respectivament, com a presumptes autors dels delictes de resistència greu i injúries. Es constata una baralla multitudinària a la via pública. En intervenir, un jove té una actitud molt alterada i agressiva envers els nostres serveis. Tot seguit dues persones han començat a entorpir el control policial.

– El 25/02/2020 a les 19:40 hores a Canillo, una dona i un home residents de 48 i 23 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic i desobediència greu a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions. Endemés la dona d’injúries i l’home de refús a la prova d’alcohol/drogues. Requerits a la carretera de Montaup, ja que una parella s’està agredint mútuament a l’interior d’un turisme.

– El 26/02/2020 a les 13:25 hores a Sant Julià de Lòria, un home resident de 51 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra els drets dels treballadors.

Al mes de novembre de 2019, del Cos de Policia va ser requerit per un accident laboral, on un home s’ha accidentat a la parròquia de Sant Julià de Lòria. De l’enquesta duta a terme, l’interessat no gaudeix de cap tipus d’autorització de residència i treball al Principat.

– El 29/02/2020 a les 03:50 hores a Andorra la Vella, un home resident de 35 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública. Requerits en un local nocturn, ja que hi ha un home fent aldarull i molestant a la resta de clients. En intervenir, l’interessat, que presenta un estat important d’embriaguesa, té un comportament desafiant i arrogant envers els agents interventors, desobeeix a les ordres donades pels funcionaris policies i oposa forta resistència al seu control.

– L’1/03/2020 a les 03:00 hores a Andorra la Vella, un home resident de 19 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’honor a un funcionari de policia. La persona detingut truca en reiterades ocasions la sala de control del despatx central de policia amb una actitud grollera i provocadora, ja que diu tenir un problema en un local d’oci d’Andorra la Vella, un dels funcionari que l’atén és injuriat greument per l’interessat, quan intenta explicar-li el dret d’admissió que tenen els responsables del local. Motiu pel qual posteriorment és controlat a l’exterior del local, amb símptomes evidents de trobar-se sota influència de begudes alcohòliques.