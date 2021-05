Detingut després de ruixar el veí amb gas lacrimogen i intentar agredir-lo amb una defensa elèctrica

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 21 persones durant aquesta darrera setmana (del 17 al 23 de maig del 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (2), contra la seguretat del trànsit (12) i altres delictes (7).

El 18/05/2021 a les 20:07 hores a Canillo, un home de 60 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral -maltractaments i lesions- i la seguretat col·lectiva -port il·lícit d’arma-. Els agents són requerits en un edifici de la parròquia de Canillo, per una problemàtica veïnal. Sobre lloc, es determina que arran una discussió veïnal, el detingut ha ruixat l’altra part amb un esprai de gas lacrimogen, endemés d’intentar agredir-lo amb una defensa elèctrica.

El 20/05/2021 a les 10:40 hores i 11:20 hores a la parròquia de la Massana, dos homes de 25 i 29 anys. El primer com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat i la llibertat sexual. El segon com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat.

El 21/05/2021 a les 21:55 hores a Escaldes-Engordany, un home de 42 anys, com a presumpte autor dels delictes contra l’honor -injúries-, la funció pública -resistència i desobediència- i la llibertat -amenaces-. La Policia va ser requerida en un local de restauració, per quan dues persones han marxat del restaurant sense fer efectiu l’import de la consumició. En ser controlats per la patrulla, un dels interessats reacciona de manera desproporcionada vers els agents.

El 22/05/2021 a les 19:05 hores al Pas de la Casa, un home de 37 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’honor -injúries-. Es requereix la Policia per quan hi ha una persona en estat d’embriaguesa per la via pública. En procedir al seu control, aquest reacciona de manera desproporcionada envers els agents interventors.

El 23/05/2021 a les 00:10 hores a Escaldes-Engordany, un home de 33 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’honor -injúries- i la funció pública -resistència i desobediència-. Es controla l’interessat a la via pública i en estat embriac. Durant la intervenció, aquest mostra una actitud desafiant i reacciona de manera desproporcionada vers els agents interventors.

El 23/05/2021 a les 01:10 hores a Escaldes-Engordany, un home de 29 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’honor -injúries-. Requerits per uns sorolls en un domicili particular. Al lloc, en identificar l’inquilí, aquest reacciona de manera desproporcionada envers els agents interventors.

Delictes contra la salut pública

El 20/05/2021 a les 00:34 hores en una plaça de la vila d’Andorra la Vella, un home de 22 anys, per possessió de 0,5 grams de cocaïna, endemés d’una petita porció d’haixix. Es requereix els agents per quan hi ha un grup de joves fent soroll a la via pública, dels quals es procedeix al seu control, trobant-li al detingut la droga ans esmentada.

El 21/05/2021 a les 00:50 hores al Pas de la Casa, un home de 20 anys. Control de l’interessat a la via pública, el qual es troba en possessió d’un embolcall contenint 0,5 grams de cocaïna.

Delictes contra la seguretat del trànsit

El 17/05/2021 a les 00:40 hores, un home de 63 anys, amb una taxa de 1’28 g/l., control rutinari.

El 20/05/2021 a les 00:15 hores, un home de 33 anys, amb una taxa de 1’16 g/l., control rutinari.

El 20/05/2021 a les 23:45 hores, un home de 53 anys, amb una taxa de 1’46 g/l., control rutinari (conductor professional).

El 22/05/2021 a les 00:55 hores, una dona de 57 anys, amb una taxa de 1’24 g/l., control rutinari.

El 22/05/2021 a les 01:00 hores, un home de 47 anys, amb una taxa de 0’83 g/l., infracció al Codi de la Circulació.

El 22/05/2021 a les 01:25 hores, un home de 23 anys, amb una taxa de 1’26 g/l., endemés d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament de condemna de suspensió del seu permís de conduir-. Control per infracció al Codi de la Circulació.

El 22/05/2021 a les 03:20 hores, un home de 29 anys, amb una taxa de 1’50 g/l., control rutinari.

El 22/05/2021 a les 07:32 hores, una dona de 23 anys, amb una taxa de 1’95 g/l., accident de danys materials.

El 22/05/2021 a les 17:42 hores, un home de 23 anys, amb resultat positiu a la prova de control de tòxics salivar, control rutinari.

El 22/05/2021 a les 23:30 hores, un home de 33 anys, amb una taxa de 0’85 g/l., control rutinari.

El 23/05/2021 a les 00:50 hores, una dona de 48 anys, amb una taxa de 0’81 g/l., control rutinari.

El 23/05/2021 a les 02:35 hores, una dona de 38 anys, amb una taxa de 0’95 g/l., control rutinari.