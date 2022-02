Detingut després de malmetre la porta d’entrada d’un hotel

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 24 persones durant aquesta darrera setmana (del 31 de gener al 6 de febrer del 2022). Destaca la detenció d’un turista per malmetre la porta d’entrada d’un hotel.

El 06/02/2022 vers les 02:35 hores a Arinsal, un home de 44 anys, és detingut com a presumpte autor dels delictes contra el patrimoni (danys) i contra l’honor (injúries als funcionaris de policia). Es requereixen els serveis policials ja que l’interessat hauria causat danys a la porta d’entrada d’un hotel (valor reparació superior a 1000 euros), sobre lloc al voler-lo identificar, i degut al seu fort estat d’embriac, aquest té un actitud arrogant envers els policies, i profereix diferents insults als funcionaris.

Delictes contra la salut publica

El 02/02/2022 a les 15:54 hores a Andorra la Vella, un turista de 48 anys, per possessió d’1 gram de cocaïna. Es requereix a la Policia en un restaurant de la parròquia, on tindrien un client en estat embriac i que hauria agredit un empleat. Sobre lloc, s’identifica a l’interessat, i entre els seus afers se li troba un embolcall contenint el producte estupefaent.

Delictes contra la seguretat del trànsit

El 01/02/2022 a les 00:57 hores, es deté un home de 30 anys, amb una taxa de 1’17 g/l., parada rutinària.

El 02/02/2022 a les 04:05 hores, es deté un home de 35 anys, amb una taxa de 0’91 g/l., control rutinari.

El 02/02/2022 a les 23:00 hores, es deté un home de 36 anys, amb una taxa de 2’33 g/l. control rutinari.

El 03/02/2022 a les 01:46 hores, es deté un home de 37 anys, amb una taxa de 1’68 g/l., endemés d’un delicte contra la funció pública (desobediència) en saltar-se un control de carretera i fer cas omís a les indicacions dels agents; parada rutinària.

El 03/02/2022 a les 02:00 hores, es deté un home de 22 anys, refús de sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia, endemés com presumpte autor dels delictes contra la seguretat col·lectiva –port d’una navalla amb la mida de la fulla superior a la permesa-, la funció pública -resistència i desobediència als agents de l’autoritat-, l’honor –injúries- i la Constitució -discriminació-.

El 04/02/2022 a les 03:10 hores, es deté un home de 32 anys, amb una taxa de 0’96 g/l., parada rutinària.

El 05/02/2022 a les 03:55 hores, es deté un home de 23 anys, amb una taxa de 1’97 g/l., infracció al Codi de la Circulació.

El 05/02/2022 a les 03:55 hores, es deté un home de 23 anys, amb una taxa de 1’17 g/l., control rutinari.

El 05/02/2022 a les 04:15 hores, es deté un home de 32 anys, amb una taxa de 1’62 g/l., endemés del delicte contra la integritat física, accident amb ferits.

El 05/02/2022 a les 05:11 hores, es deté una dona de 42 anys, amb una taxa de 1’40 g/l., control rutinari a instàncies de funcionaris del servei de circulació d’Andorra la Vella.

El 05/02/2022 a les 04:15 hores, es deté un home de 32 anys, amb una taxa de 1’11 g/l., accident de danys materials, intervenen inicialment funcionaris dels serveis de circulació de la Massana i Ordino.

El 05/02/2022 a les 18:20 hores, es deté un home de 45 anys, amb una taxa de 2’14 g/l., control rutinari.

El 05/02/2022 a les 23:18 hores, es deté un home de 37 anys, amb una taxa de 2’78 g/l., accident de danys materials.

El 06/02/2022 a les 02:45 hores, es deté un home de 34 anys, amb una taxa de 1’91 g/l., control rutinari.

El 06/02/2022 a les 03:50 hores, es deté un home de 19 anys, amb una taxa de 1’38 g/l., control rutinari.

Detencions per altres delictes

L’1/02/2022 a les 07:35 hores a la frontera del DCNJ, es deté un home de 21 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. El detingut és controlat al punt fronterer, el qual accedia a peu al Principat. Verificada la seva identitat en el arxius informàtics, es constata que havia estat controlat anteriorment indocumentat i s’havia identificat amb una altra identitat.

L’1/02/2022 a les 11:10 hores al Pas de la Casa, es deté un home de 25 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual, l’interessat posteriorment queda ingressat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell.

El 02/02/2022 a les 17:55 hores a Sant Julià de Lòria, es deté un home de 38 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Detenció de l’interessat per haver agredit la parella.

El 04/02/2022 a les 20:00 hores al Pas de la Casa, es deté un home de 31 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic. L’interessat fa objecte d’una ordre de recerca judicial en qualitat d’inculpat per un presumpte delicte de creació i ús de document inveraç.

El 05/02/2022 a les 03:10 hores a Arinsal (la Massana), es deté un home de 28 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral –lesions-. Vers les 01:40 hores, es requereix a la Policia una baralla a la sortida d’un local nocturn. Sobre lloc, s’identifica a la víctima, però l’autor ja hauria marxat. Efectuada una enquesta prop del local, s’ha pogut identificar l’agressor, el qual posteriorment es controlat i detingut.

El 06/02/2022 a les 04:38 hores a Erts (la Massana), es detenen dos homes de 28 i 36 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Desplaçats a un domicili particular per una discussió entre companys de pis, que deriva posteriorment en una agressió mútua.