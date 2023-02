Un cotxe accidentat (Arxiu)

La Policia ha detingut aquesta setmana un home, no resident, de 27 anys d’edat, amb una taxa d’alcoholèmia de 2,57 després de veure’s implicat en un accident amb ferits. Els fets es van produir prop de la rotonda de l’Aldosa, a Canillo.

Segons informa el servei de Policia, a més del positiu per alcohol al volant, a l’individu se l’ha arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per lesions per imprudència.