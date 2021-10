Detingut amb 267 grams de marihuana

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 19 persones durant aquesta darrera setmana (de l’11 al 17 d’octubre del 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra la seguretat del trànsit (6) i altres delictes (12). Destaca la detenció d’un home en possessió de 267 grams de marihuana i les derivades d’una baralla en un centre termolúdic.

L’11/10/2021 a les 3:16 hores a Escaldes-Engordany, un home de 25 anys va ser detingut per possessió de 267 grams de marihuana, en el decurs d’un control per causar aldarulls a la via pública.

L’11/10/2021 a les 23:38 hores a Escaldes-Engordany, es van detenir una dona i dos homes de 19, 23 i 45 anys respectivament. La dona com a presumpta autora d’un delicte contra l’honor -injuries a funcionaris de policia- i els dos homes com presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral -lesions-. Els agents van ser requerits pel servei de seguretat d’un centre termolúdic, ja que a la zona dels vestidors s’estava produint una baralla entre diverses persones. Es tractava de l’intercanvi de paraules entre components de dues famílies per un fet banal esdevingut, que va derivar en agressió d’una família envers l’altra. Així mateix, en demanar la documentació a la dona, aquesta profereix diverses injúries als agents interventors.

El 15/10/2021 a les 18:52 hores a Escaldes-Engordany, es va detenir una dona de 26 anys, com a presumpta autora dels delictes contra el tràfic jurídic i contra la funció pública. La dona va ser detinguda per identificar-se davant dels funcionaris de policia amb una falsa identitat. Els agents, en verificar la seva autèntica identitat, van observar que la detinguda constava una ordre d’expulsió governativa per una durada de cinc anys.

El 13/10/2021 a les 08:20 hores a Escaldes-Engordany, una dona i un home, de 26 i 28 anys respectivament, van ser detinguts per un presumpte delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Els interessats van lliurar al Servei d’Immigració les seves sol·licituds per l’obtenció d’una autorització de residència i treball. En ser verificada la documentació aportada, es va detectar que els documents relatius a la seva activitat laboral eren documents inautèntics o falsificats.

El 14/10/2021 a les 21:12 hores a Andorra la Vella, es va detenir una dona de 40 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els agents van ser requerits en la detenció de la interessada per haver agredit el seu cònjuge després d’una discussió entre ambdós.

El 16/10/2021 a les 02:15 hores a Andorra la Vella, dos homes de 23 i 24 anys, van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral -lesions-, endemés el primer un presumpte delicte contra la llibertat -amenaces-. Els agents van ser requerits en l’interior d’un local d’oci nocturn, ja que es va produir una agressió a dos clients amb un got de vidre i una llauna de refresc.

El 16/10/2021 a les 12:00 hores a la frontera de Porta al Pas de la Casa, un home de 48 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic -usurpació d’identitat-. El detingut és controlat com ocupant d’un vehicle matrícula francesa. En verificar les seves dades en els arxius informàtics, es constata que havia estat controlat anteriorment en dues ocasions, i aquest havia donat identitats diferents.

El 17/10/2021 a les 03:56 hores a Andorra la Vella, es va detenir una dona de 22 anys, com a presumpta autora dels delictes contra la llibertat -amenaces-, i l’honor -injuries a funcionaris de policia-. Durant un control en la via pública, la detinguda va tenir una reacció desproporcionada envers els agents.

L’11/10/2021 a les 10:40 hores al Pas de la Casa, un home de 53 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

Aquesta setmana s’han detingut sis persones per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues, quatre en el marc de controls rutinaris i dues més per accidents amb d’anys materials.