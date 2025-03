Detingut al Pas un contrabandista amb 1.660 paquets de tabac

El tabac intervingut per la Policia (Policia d’Andorra)

La Policia ha detingut aquesta setmana, al Pas de la Casa, un home no resident de 41 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per contraban de tabac. L’arrest es va efectuar dimecres a la tarda en el marc d’un servei conjunt de la Policia i la Duana en què els agents van detectar un petit grup de persones transportant bosses amb tabac cap a la zona francesa.

Durant la vigilància van veure com les amagaven, inicialment, en una cavitat situada al vessant andorrà sota un pont que comunica els dos territoris i van interceptar un dels presumptes contrabandistes. La quantitat de tabac comissada ascendeix als 1.660 paquets valorats en més de 6.500 euros.