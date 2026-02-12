Detingut, al Pas, per voler pagar amb bitllets falsos

El servei de Policia ha detingut, aquesta setmana, al Pas de la Casa, un turista de 35 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. L’individu va ser arrestat la matinada de dimarts després que intentés pagar amb bitllets falsos en dos establiments de la localitat encampadana.
L’home, ho va provar primer en un local i, quan li van rebutjar el bitllet per ser inautèntic, ho va tornar a intentar en un segon. Els agents del servei de l’ordre que el van controlar van trobar, entre les seves pertinences, 12 bitllets falsos de 50 euros.