Detingut a la Farga de Moles per tràfic de drogues

La droga intervinguda per la Guàrdia Civil (Guàrdia Civil)

Dimarts passat, 31 d’octubre, com a resultat de la realització d’un control fiscal per part d’efectius de la Guàrdia Civil del Resguard Fiscal de la Duana de la Farga de Moles, sota la direcció de l’Administrador de la Duana, es van intervenir la quantitat de 100 pastilles de suposat èxtasi MDMA, 3 grams de suposada Ketamina, 2,5 grams de MDA, 40 grams de fongs suposadament al·lucinògens, diverses dosis de suposat LSD, 7 ampolles d’oli de cànnabis i 10, 6 grams de resina de cànnabis, procedint-se a instruir diligències per suposat delicte de tràfic de drogues.

La intervenció es va produir cap a les 17.00 hores, quan un vehicle de la marca Seat, ocupat per dues persones, accedia a la Duana de la Farga de Moles procedent d’Andorra pel carril d’importació.

Els agents, després d’identificar els seus ocupants, dos homes de 33 i 36 anys, tots dos de nacionalitat nord-americana, es van adonar que un d’ells desprenia una forta olor de cànnabis, per la qual cosa es va procedir per part dels guàrdies civils, a la inspecció del vehicle, localitzant a l’interior del mateix, així com a l’equipatge del conductor, les substàncies esmentades amb anterioritat.

Identificat el conductor, acredita anomenar-se JNR amb passaport dels EUA, fent una inspecció més exhaustiva del vehicle i de l’equipatge d’aquesta persona i descobrint a l’interior les substàncies descrites. Un cop verificada la taula de dosis mínimes psicoactives de l’Institut Nacional de Toxicologia, se’l considera autor d’un suposat delicte de tràfic de drogues. Les diligències van ser lliurades juntament amb el gènere confiscat i el detingut al Jutjat d’Instrucció número 2 de la Seu d’Urgell, quedant aquest en llibertat.