Detinguda una parella que es barallava a la via pública

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 17 persones durant aquesta darrera setmana (del 25 al 31 de gener de 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (2), contra la seguretat del trànsit (7) i altres delictes (8). Entre aquestes últimes detencions, hi ha la d’una parella que es barallava a la via pública.

Els fets van passar el dia 30 a les 00:42 hores a Andorra la Vella. La policia va detenir la dona com a presumpta autora d’injúries i resistència greu a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions, i l’home per maltractaments. Els agents van ser requerits per una baralla a la via pública. Al lloc veuen que es tracta d’una discussió de parella, en la qual intervé una tercera persona. Aquesta en voler separar-los, rep un cop de puny a la cara per part del detingut, que li causa una ferida sagnant a l’orella dreta. Durant la detenció de l’interessat, la dona s’encara amb els agents interventors i té un tracte inapropiat i injuriós envers aquests. Els dos detinguts tenen 26 anys.

L’endemà, a les 23:04 hores a Escaldes-Engordany, la policia va detenir un altre home home, de 30 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral, la llibertat, el patrimoni, i la seguretat col·lectiva. La Policia va ser requerida a les 22:35 hores en un domicili particular ubicat a les Bordes d’Envalira per una baralla. Sobre lloc, es contacta amb una parella (dona i home), els quals manifesten que han estat agredits i amenaçats amb un ganivet de cuina, per part d’un conegut d’ells, el qual se’ls ha endut els telèfons mòbils i una furgoneta sense llur consentiment. Posteriorment a les 23:04 hores, l’interessat és controlat conduint el vehicle esmentat i detingut pels fets esmentats. Aquest va refusar efectuar la prova d’alcoholèmia.

El 27 de gener a les 11:27 hores a Andorra la Vella, es va detenir també un home de 27 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. Els agents van ser requerits per una discussió i agressió entre el detingut i una dona amb la qual comparteix apartament.

El dia abans, a les 18:28 hores a Escaldes-Engordany, s’havia detingut un home de 34 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva –port il·legal d’arma blanca-. El servei de seguretat d’un establiment comercial va controlar una persona per la sostracció d’un cartró de tabac. Durant la intervenció policial se li troba en una butxaca del pantaló una navalla que per les dimensions -9,5 cm de fulla- el seu port és prohibit.

Al Pas de la Casa, el dia 31 a les 18:49 hores, es va detenir una dona de 57 anys com a presumpta autora d’injúries i resistència greu a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions. Els policies van ser requerits en una oficina d’informació perquè una persona es troba a l’interior exaltada. Durant el control, la detinguda fa cas omís de les indicacions dels agents i té un comportament desproporcionat envers aquests.

Delictes contra l’Administració de Justícia i contra la seguretat en el tràfic jurídic

El dia 25 a les 07:55 hores a Andorra la Vella, es va detenir un home de 23 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia –crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-, endemés d’un delicte contra la seguretat col·lectiva –conducció temerària-.

El mateix dia, a les 08:45 hores a Escaldes-Engordany, també es va detenir un home de 41 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic en haver lliurat al Servei d’Immigració un document fals -certificat de penals-, per tal d’obtenir una autorització de residència i treball.

Delictes contra la salut publica

El dia 27 a les 16:10 hores a Andorra la Vella es va detenir una dona i un home, de 51 i 47 anys respectivament, per consum i possessió de cocaïna, endemés la dona per injúries i resistència greu a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions.

Detenció dels interessats en un domicili particular per consum i possessió de 0,5 grams de cocaïna. Durant la detenció, la dona s’encara amb els agents interventors.

Delictes contra la seguretat del trànsit

Al llarg d’aquesta passada setmana s’han detingut fins a set persones presentant taxes d’alcoholèmia positives al volant. Quatre detencions s’han produït en el marc de controls i parades rutinàries, dues per infraccions del codi de circulació i un en patir un accident amb danys materials.