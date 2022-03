Detinguda per segon cop després d’allotjar-se en un hotel del Principat i no poder abonar la factura

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 27 persones durant aquesta darrera setmana (del 28 de febrer al 6 de març del 2022). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (3), contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (14) i altres delictes (9). Destaca la d’una dona de 62 anys per no poder abonar la factura després d’allotjar-se en un establiment hoteler. Es dona la circumstància que la setmana anterior ja havia estat detinguda pel mateix, però en un altre establiment.

El 05/03/2022 a les 11:05 hores al Pas de la Casa, es va detenir la interessada com a presumpta autora d’un delicte d’estafa privilegiada. En aquesta ocasió es va allotjar en un hotel del cap del port, fent ús dels serveis d’hoteleria i restauració, dels quals finalment no pot abonar l’import i en causa un perjudici total de 1.374 euros. Posteriorment la interessada va ser acompanyada al centre hospitalari, lloc on va quedar ingressada.

D’altra banda, aquesta setmana s’han detingut fins a 8 persones per agressions i baralles. El 28/02/2022 a les 04:10 i a les 11:34 hores a Andorra la Vella, es va detenir un home de 35 anys, posteriorment dos homes de 37 i 34 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral. A les 02:57 hores es requereixen els serveis policials per una presumpta baralla entre diferents persones que hauria esdevingut en un local d’oci. En arribar, els agents troben la víctima de l’agressió, un home de 58 anys, qui manifesta haver estat agredit per tres homes, i presenta ferides sagnants per tota la cara i un fort dolor costal. Pels descriptius donats per l’interessat i un testimoni dels fets, s’identifica plenament als agressors, a les 04:10 hores es deté a un d’ells i posteriorment a les 11:34 hores es detenen els altres dos implicats com els presumptes responsables del fets.

El 01/03/2022 a les 06:30 hores a Encamp, es deté una dona de 22 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra el patrimoni i contra la llibertat. Un empleat d’una estació de servei requereix la Policia ja que hauria patit una agressió per part d’una parella que hauria intentat sostreure tres ampolles de vi de l’establiment. El requeridor al veure que els interessats s’haurien amagat la mercaderia a l’interior de les seves jaquetes, els hauria recriminat el fet. Inicialment hi hauria hagut una confrontació verbal, que va derivar posteriorment en un agressió dels interessats envers l’empleat. A resultes dels fets, la víctima hauria patit diferents cops per tot el cos, endemés de petites lesions a la cara i el trencament d’unes ulleres graduades, igualment en la trifulga s’han trencat una vintena d’ampolles de vi. Tanmateix la interessada ha proferit amenaces de mort a una testimoni dels fets. Inicialment els interessats no es trobaven al lloc, però posteriorment van poder ser controlats, i detinguda la interessada, pel que fa al seu acompanyant, aquest no va ser detingut per ser menor d’edat.

El 03/03/2022 a les 18:50 hores al Tarter (Canillo), es deté un home de 39 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. Es requereix els serveis policials ja que durant el matí es produeix una baralla entre dos usuaris d’una estació d’esquí, on aparentment no hi hauria ningú amb cap tipus de lesió, i que els interessats ja haurien marxat del lloc. Posteriorment, per la tarda es presenta a les dependències de Policia una de les parts, home de 46 anys, i aquest manifesta que després d’una discussió amb un altre esquiador, aquest li hauria propinat un fort cop amb la mà a l’alçada del nas i li hauria produït una ferida que afecta el teixit subcutani i de la qual se’n deriva un tractament mèdic posterior, motiu pel qual una vegada identificada l’altra part és detingut pels fets esmentats.

El 05/03/2022 a les 23:43 hores a Llorts (Ordino), un home i una dona de 41 i 46 anys respectivament són detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Es requereix la Policia per un presumpta agressió de parella. Sobre lloc i en un domicili particular, es constata que ambdós interessats en un important estat d’embriaguesa, s’haurien agredit (no tenen lesions de consideració) mútuament en presencia dels dos fills menors de la interessada.

El 06/03/2022 a les 06:05 hores a Andorra la Vella, una dona de 22 anys és detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Es requereix els agents en un domicili particular per una discussió de parella, on la interessada hauria propinat un cop de puny a la cella dreta del seu company, i li hauria fet una ferida sagnant a la mateixa.

En un altre ordre de coses, el 01/03/2022 a les 02:00 hores a Sant Julià de Lòria, es deté un home de 54 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia, crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.

Fins a 14 persones han estat detingudes per conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues. A una d’elles, a més, se li imputen els delictes contra la funció pública (desobediència a les ordres donades) i l’honor (injúries als agents de Policia). Una altra persona va refusar sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia i a una tercera se la troba en possessió de mitja pastilla d’èxtasi. Una quarta persona va ser detinguda després de patir un accident de trànsit.

Delictes contra la salut pública

El 01/03/2022 a les 12:59 hores a Incles (Canillo), es deté un home de 25 anys, per possessió de 0,4 grams de metamfetamina (èxtasi). El control es realitza en un aparcament públic a proximitat de la carretera general.

El 03/03/2022 a les 04:20 hores a la frontera del riu Runer, dos homes de 26 i 29 anys respectivament són detinguts per possessió de sengles embolcalls de cocaïna de 0,3 grams cada un d’ells, quan accedien al Principat en un turisme particular.