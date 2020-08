Detinguda per entrar al pis que llogava fent-se passar per la propietat i agredir la llogatera

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 14 persones durant aquesta darrera setmana (del 3 al 9 de d’agost de 2020). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes, contra la seguretat del trànsit (10) i altres delictes (4), entre les que hi ha el causant de lesions greus amb arma blanca al Pas de la Casa (més informació també aquí) que es va produir el dia 6 d’agost, i la d’una dona que va entrar al pis que llogava fent-se passar per la propietat i agredir la llogatera.

Els fets van passar el dia 3 d’agost, a les 15:30 hores a Canillo. Es va detenir una dona no resident de 30 anys, com a presumpta autora dels delictes contra la inviolabilitat del domicili, la integritat física i el patrimoni. La policia va ser requerida en un domicili particular arran d’una discussió pel lloguer d’un habitatge que deriva en una agressió entre l’arrendatària i la llogatera. En el decurs de l’actuació policial, es va constatar que l’arrendatària, que no és la propietària del pis, havia accedit a l’interior de l’habitatge utilitzant un doble de la clau i sense el permís de la llogatera. Tanmateix en el forcejament causa lesions a la llogatera i a un fill d’aquesta. De l’enquesta posterior efectuada, es constata que la detinguda lloga el pis sense l’autorització ni el coneixement del propietari (ex-parella de la interessada) i aquest manifesta que li havia reclamat en diferents ocasions les claus del domicili sense haver-ho aconseguit.

Una altra de les detencions es va produir el dia 4 a les 02:10 hores a Andorra la Vella. Es tracta d’un home resident de 30 anys, a qui es va detenir com a presumpte autor dels delicte d’amenaces mitjançant un arma blanca i un arma de foc simulada, així com d’un delicte de danys. A les 21:19 hores del dia 3 es van requerir els serveis policials en un establiment hoteler de la vila d’Escaldes-Engordany, on una dona té problemes amb una altra persona que l’havia amenaçat amb un ganivet i un arma de foc. Al lloc es constata danys a la porta de la cambra on es troba allotjada la dona, i que semblen produïts per un objecte punxant (arma blanca). L’enquesta realitzada permet identificar l’autor dels fets, un altre client de l’establiment. L’interessat, que no es trobava al lloc, és controlat posteriorment a la via pública en possessió d’un arma blanca (navalla tipus “papallona” amb una fulla de 10 centímetres), que és l’emprada per causar el danys i que el seu port és prohibit, i manifesta que l’arma de foc (revòlver simulat), la té en la seva cambra, lloc on es recupera.

El dia 5 es va produir la detenció d’un home de 55 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública -desobediència a una ordre administrativa de suspensió del permís de conduir-. A més, també s’han detingut 10 persones per conduir sota els efectes de l’acohol. Entre aquestes destaca la d‘una dona que es va precipitar amb el vehicle al riu de Montaup, accident del qual van sortir ferits els quatre ocupants del vehicle (comptant la pròpia conductora).