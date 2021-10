Detinguda la gerent d’una gestoria que falsificava documents per als seus clients

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 24 persones durant aquesta darrera setmana (del 18 al 24 d’octubre del 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (2), contra el patrimoni (2), contra la seguretat del trànsit (15) i altres delictes (5). Destaca la detenció de la gerent d’una gestoria que falsificava documents per als seus clients.

El 21/10/2021 a les 08:56 hores a Escaldes-Engordany, es deté una dona de 44 anys, com a presumpta autora dels delictes de creació ús i comercialització de documents inautèntics i estafa. Des del Servei d’Immigració es constata que una sèrie de documents aportats per una empresa de gestió, per a la renovació de dues autoritzacions de residències passives d’un matrimoni són inautèntics i/o falsificats. De l’enquesta duta a terme, es deté la gerent de l’empresa, la qual hauria obtingut uns guanys superior als 1.100 € per les gestions efectuades.

També per un delicte contra el patrimoni, el 20/10/2021 a les 11:30 hores a Sant Julià de Lòria, es va detenir una dona de 57 anys, com a presumpta autora del delicte de furts amb abús de confiança. Al mes de juny d’enguany es cursa denúncia en representació d’un centre comercial d’Andorra la Vella, ja que una empleada es quedava amb diners en fer operacions fraudulentes en el moment de cobrar a clients en una de les caixes de l’establiment (perjudici causat seria d’aproximadament uns 9.000 €).

Delictes contra la salut publica

El 18/10/2021 a les 10:15 hores a la frontera del riu Runer, es deté un home de 46 anys, per introducció de 0’6 grams de cocaïna, quan accedia al Principat conduint una furgoneta.

El 18/10/2021 a les 10:15 hores a la frontera del Pas de la Casa, un home de 43 anys, per possessió de 2 grams de cocaïna, quan sortia del Principat conduint un turisme.

Delictes contra la seguretat del trànsit

El 18/10/2021 a les 01:45 hores, es deté un home de 22 anys, per donar positiu a la prova de control de tòxics salivar. També se l’acusa d’introducció de 10’6 grams d’haixix. La detenció es produeix en el marc d’un control rutinari.

El 19/10/2021 a les 23:14 hores, un home de 46 anys és detingut amb una taxa de 1’76 g/l., després de patir un accident amb danys materials.

El 20/10/2021 a les 02:20 hores, un home de 20 anys dona positiu a la prova de control de tòxics salivar. A més, se’l troba en possessió de 0’3 grams de marihuana i 0’9 grams d’haixix, en una parada rutinària.

El 21/10/2021 a les 20:35 hores, un home de 37 anys presenta una taxa de 1’53 g/l., en un control rutinari.

El 21/10/2021 a les 23:41 hores, un home de 33 anys, dona una taxa de 1’20 g/l., parada rutinària.

El 22/10/2021 a les 02:00 hores, un home de 29 anys, positiu a la prova de control de tòxics salivar, parada rutinària.

El 22/10/2021 a les 02:20 hores, un home de 48 anys és detingut amb una taxa de 1’33 g/l., parada rutinària.

El 23/10/2021 a les 03:30 hores, un home de 41 anys, presenta una taxa de 1’93 g/l., parada rutinària.

El 23/10/2021 a les 04:20 hores, un home de 26 anys dona una taxa de 1’17 g/l., control rutinari.

El 23/10/2021 a les 05:20 hores, un home de 20 anys conduïa amb una taxa de 1’70 g/l., control rutinari.

El 23/10/2021 a les 17:40 hores, un home de 34 anys, presenta una taxa de 1’11 g/l., després de cometre una infracció de circulació.

El 23/10/2021 a les 23:57 hores, un home de 46 anys, conduïa amb una taxa de 0’87 g/l., parada rutinària.

El 24/10/2021 a les 03:58 hores, una dona de 29 anys és detinguda amb una taxa de 1’31 g/l. i positiu a la prova de control de tòxics salivar. A més, també se li imputen delictes contra la seguretat viària, contra l’administració de justícia i contra la funció publica. En una parada rutinària on es troben dues patrulles (4 policies), els agents veuen com la interessada passa per aquest control conduint un turisme i amb un acompanyant al seient del copilot, aquests s’adonen que la interessada té suspès el permís de conduir per ordenança penal, i per aquest motiu aixequen el control per tal de controlar-la, s’inicia un primer seguiment del vehicle i s’aconsegueix que s’aturi, però quan va a ésser controlada, aquesta efectua una maniobra d’esquiva, i un dels funcionaris s’ha d’apartar per no ser envestit pel turisme, posteriorment s’inicia un segona persecució i finalment es controla a la interessada, que fa l’intent de canviar de seient per tal d’enganyar als funcionaris que no era ella la conductora.

El 24/10/2021 a les 03:58 hores, un home de 29 anys presenta una taxa de 1’94 g/l., parada rutinària.

El 24/10/2021 a les 16:15 hores, es deté un home de 49 anys, amb una taxa de 0’81 g/l., parada rutinària.

Detencions per altres delictes:

El 19/10/2021 a les 11:35 hores a Andorra la Vella, es deté un home de 29 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

El 20/10/2021 a les 13:15 hores a la parròquia d’Ordino, es deté un home de 29 anys, com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. Detenció de l’interessat per haver agredit a la seva parella després d’una discussió entre ambdós.

El 20/10/2021 a les 20:50 hores a Escaldes-Engordany, un home de 30 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

El 21/10/2021 a les 00:01 hores a Andorra la Vella, un home de 29 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-. Endemés per possessió de 2’2 grams de marihuana i una cigarreta d’haixix.

El 24/10/2021 a les 03:41 hores a Escaldes-Engordany, una dona de 22 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la funció pública –desobediència ordre d’expulsió-. La interessada fa objecte d’una expulsió governativa del Principat.