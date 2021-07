Detergent Ariel 3 en 1, de 35 càpsules, per 145€ al Riversari!

Fins al 15 de juliol guanya amb el Riversari.

Espectaculars preus i sortejos per l’aniversari de River Centre Comercial.

Ja pots participar en el sorteig de 250 compres gratis, gràcies als sortejos que es faran fins al 15 de juliol.

Diposita a l’urna que trobaràs a River la butlleta que obtindràs amb cada compra.

Entraràs en el sorteig de 250 vals pel valor del que has pagat.

Així de fàcil!

A més, el premi ja el guanyes al moment, doncs tots els preus ja son un gran regal, com el detergent per a rentadora Ariel 3 en 1, de 35 càpsules, 882g, per 145€ al Riversari!

Vine al Riversari i guanya!