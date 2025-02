Un home emmanillat (iStock)

El servei de Policia ha detingut, la matinada d’aquest divendres, a Andorra la Vella, un turista de 20 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva. L’home duia un bastó telescòpic en una de les butxaques posteriors dels pantalons. Val a recordar que aquest giny està considerat com una arma il·legal per a dur a sobre.

Els agents del servei de l’ordre li van trobar l’arma de port prohibit quan van controlar un grup de joves entre els quals es trobava el noi arrestat.