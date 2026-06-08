Detenen un home que es passejava de matinada per Sant Julià amb un matxet

Aquest passat diumenge, de matinada, a Sant Julià de Lòria, es va detenir un home de 56 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per port il·legal d’arma. Va ser un veí de la localitat que va alertar la Policia quan va veure l’home al carrer empunyant el que semblava un matxet. Davant l’avís, els agents el van controlar de seguida i li van trobar un ganivet de caça major amb una fulla de 27,5 centímetres, una arma considerada de port prohibit. L’home, que es trobava en un fort estat d’embriaguesa, va assegurar que havia tret del ganivet per a fer-li unes fotografies, ja que el volia vendre a un caçador.
Arrestat per agressió a la parella
La Policia va detenir, també diumenge, però a la tarda, a Encamp, un home de 52 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. L’arrest es va efectuar després que agredís la parella al domicili familiar.