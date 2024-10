Detenen tres homes vinculats amb l’operació antidroga “Llops” del passat març i es comissen prop de 53 g de cocaïna

La Policia va detenir aquest dimarts,15 d’octubre, tres homes de 29, 31 i 40 anys com a presumptes autors de delictes contra la salut pública per tràfic de cocaïna. Els arrestos es van efectuar per ordre judicial en el marc de la investigació de l’operació “Llops”, que va suposar el desmantellament, el passat mes de març, d’un important punt de venda de droga en un pis d’un carrer cèntric d’Andorra la Vella.

El Grup de Delictes contra la Salut Pública, amb el suport del Grup d’Intervenció i del Grup de Guies Canins, va realitzar la primera detenció a primera hora del matí en un domicili d’Andorra la Vella. En l’escorcoll a l’immoble del sospitós van trobar un embolcall de grans dimensions amb 37,5 grams de cocaïna, una bàscula de precisió, diversos estris que s’acostumen a emprar per a preparar les dosis i 1.795 euros en efectiu.

Simultàniament, es va arrestar, a Escaldes-Engordany, un altre presumpte implicat en la xarxa de venda i distribució de droga. En aquest cas, en el moment que es va escorcollar el pis on resideix i els seus vehicles no es va localitzar producte estupefaent.

La Policia va detenir el tercer home a Andorra la Vella quan es dirigia a la feina. En el moment del control, duia a sobre tres embolcalls amb un pes total de 3,30 grams de cocaïna i 170 euros en efectiu. Tot seguit, es va procedir a escorcollar el seu domicili i, per ordre judicial, també el seu lloc de treball, on, a l’interior de la taquilla que tenia assignada, es van descobrir 12 embolcalls de més d’un gram cadascun i de característiques similars als altres tres. Les 15 eren dosis preparades per a la venda.

La investigació exhaustiva que els especialistes del Grup de Delictes contra la Salut Pública han dut a terme els darrers mesos ha tingut com a resultat aquest segon operatiu antidroga relacionat amb l’operació “Llops” que ha permès a la Policia arrestar tres presumptes traficants més, així com comissar 52,8 grams de cocaïna destinats a la venda i prop de 2.000 euros en efectiu.

La droga i els diners intervinguts (Policia d’Andorra)

Operació “Llops”: 170 grams de cocaïna i 2.200 euros en efectiu

En l’operació “Llops”, la Policia va detenir quatre persones, dos presumptes traficants i dos compradors, i va comissar 170 grams de cocaïna, més de 2.200 euros en efectiu i diferents elements que s’empraven en el tràfic d’estupefaents. Va ser el resultat d’un ampli dispositiu antidroga que es va desplegar tant a l’exterior com a l’interior de l’edifici on s’efectuava la compravenda d’estupefaents.

La investigació encara es manté oberta i no es descarten més detencions en un futur pròxim.