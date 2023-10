Detenen tres homes relacionats amb un segrest a Guissona

Mossos d’Esquadra. Foto: Arxiu

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat Central de Segrestos i Extorsions (UCSE) de la DIC, amb Mossos de la comissaria d’Igualada i de la Comissaria de Cervera van detenir tres homes de 24, 26 i 29 anys, com a presumptes autors dels delictes de segrest, violació de domicili i robatori amb violència. Dos d’ells van der detinguts a Igualada i el tercer, gràcies al ràpid traspàs d’informació entre els cossos policials, va ser detingut a Barajas, a Madrid.

Segrest exprés i primeres detencions in fraganti

El 19 d’octubre al migdia la Unitat Central de Segrestos i Extorsions va tenir coneixement, a través de la comissaria dels mossos de Cervera, que s’havia produït un presumpte segrest al municipi de Guissona (La Segarra). Els investigadors de la unitat es van desplaçar fins al lloc, on van poder confirmar que els mateixos segrestadors reclamaven al fill de la víctima diners en efectiu, o droga, per tal d’alliberar al seu pare.

Paral·lelament pels volts de les set de la tarda, els mossos de la comissaria d’Igualada van rebre l’avís per a adreçar-se a un polígon industrial d’Òdena, on havia aparegut un home que manifestava haver estat segrestat. La víctima va explicar als agents que a les dotze del migdia dos homes es van presentar a casa seva, a Guissona, on el van agredir i el van retenir al sofà. Tot seguit, els segrestadors van agafar el telèfon mòbil de la víctima per a posar-se en contacte amb el seu fill. En aquest punt va ser quan els segrestadors van reclamar-l’hi un suposat deute per tal d’alliberar el seu pare.

Davant les informacions aportades per la víctima, agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana d’Igualada en coordinació amb els investigadors van iniciar un dispositiu de recerca dels segrestadors. Al voltant de les 10 de la nit, van localitzar el vehicle dels autors a una gasolinera d’Òdena, amb dos ocupants a l’interior. En veure la presència policial, van fugir en direcció al centre d’Igualada fins que van ser interceptats i detinguts.





La Unitat Central de Segrestos i Extorsions de la DIC localitza un altre investigat

En el marc de l’operatiu, la Unitat Central de Segrestos i Extorsions va continuar amb les gestions d’investigació i va aconseguir identificar una tercera persona implicada en els fets. Aquest tercer implicat és qui hauria ideat el segrest i a qui, presumptament, el fill de la víctima devia diners relacionats amb un tema de drogues. Els agents de la DIC van ubicar el tercer investigat a Madrid, on va ser detingut gràcies a la col·laboració de la Policia Nacional, quan es trobava a l’aeroport de Barajas a punt de marxar d’Espanya.

El dia 21 d’octubre els detinguts d’Igualada van passar a disposició del Jutjat d’Instrucció 1 de Cervera i el dia 23 d’octubre el detingut a l’aeroport de Barajas va passar davant dels jutjats de guardià de Madrid i va ingressar a presó.