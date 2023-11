Detencions: Un jove té un accident i dona positiu d’alcohol i, un altre, falsifica un certificat laboral

Unes manilles (Policia d’Andorra)

La matinada d’aquest passat dijous, un jove, de 22 anys, ha estat detingut amb una taxa d’alcoholèmia de 0,94 arran d’un accident de circulació que el noi va patir amb la seva motocicleta. En el sinistre de trànsit no es va veure implicat cap altre vehicle.

També el matí de dijous, la Policia ha detingut un home de 25 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per falsificar el certificat d’experiència laboral per tal d’obtenir el permís de residència i treball.