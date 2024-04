Detencions per violència de gènere, possessió de droga i alteració de document

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Nou cas de violència de gènere. Aquest passat dissabte, dia 13 d’abril, a la nit, un home de 31 anys va ser arrestat pel servei de Policia a Escaldes-Engordany. Va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral després de causar-li lesions a la parella al seu domicili.

Altres detencions

Els darrers dies, el Cos de Policia ha efectuat més detencions. En aquest cas, es tracta de dues persones no residents: una dona de 28 anys arrestada a la frontera amb França amb 0,6 grams de cocaïna, i una altra dona, de 31 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per alterar el document d’experiència laboral amb la finalitat d’obtenir el permís de residència i treball.