Detencions per violència de gènere, positius per alcoholèmia i drogues i possessió d’estupefaents

Dos homes detinguts (Arxiu/iStock)

Aquest cap de setmana la Policia va detenir per violència de gènere, un home, de 49 anys d’edat, no resident al Principat. Els agents van rebre l’avís la matinada de dissabte des de l’hotel on s’allotjava amb la família, a Escaldes-Engordany, i el van arrestar en constatar l’agressió a la parella.



D’altra banda, cinc persones més van ser detingudes per conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues. Dissabte prop de les 3 hores, la Policia va arrestar un home no resident de 33 anys amb una taxa d’1,97 quan estava circulant pel carril contrari.

Més tard, cap a les 7 hores, els agents van arrestar un altre home no resident de 22 anys amb una taxa de 0,99 arran d’un accident amb danys materials a la CG3. Hauria perdut el control per la presència de neu a la carretera. No duia equipaments especials i, per tant, també se’l va sancionar per aquest motiu.

El mateix dissabte, a les 23.45 hores, la Policia va detenir un veí del Principat, de 35 anys, amb una taxa d’1,77 després que un altre conductor alertés el Cos perquè el cotxe feia ziga-zagues per la carretera. Quan se’l va controlar, els agents van constatar que havia tingut un accident amb danys materials contra un altre vehicle



La matinada de diumenge es va arrestar, a Canillo, un home no resident de 29 anys amb una taxa de 2,10 després que un ciutadà donés l’avís perquè el conductor envaïa constantment el carril contrari.

En un altre sentit, en un control rutinari a la frontera del riu Runer, la Policia va detenir una dona, veïna de les valls, de 27 anys, per positiu en tòxics i un dels passatgers que viatjaven amb ella, també veí d’Andorra, de 32 anys, amb 0,8 grams de cocaïna.



No ha estat l’única detenció per possessió de drogues dels darrers dies. Divendres a la tarda en un control rutinari a la frontera amb França, la Policia va arrestar un home, no resident, de 31 anys, amb 0,4 grams de cocaïna.

Diumenge, a les 14.45 hores en un altre control rutinari en el mateix punt fronterer, els agents van detenir dos homes no residents, de 21 i 23 anys, per introduir 5,4 grams de cocaïna. També es trobaven en possessió de 4 grams d’haixix.