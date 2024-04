Detencions per drogues al volant i per incomplir una ordre d’expulsió

Un agent realitzant un control d’alcoholèmia (Policia d’Andorra)

Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues, entre dimarts a la tarda i la matinada d’aquest dijous, la Policia ha arrestat tres homes de 23, 25 i 33 anys per positiu en tòxics al volant. Aquest últim també va donar positiu a la prova d’alcoholèmia amb una taxa d’1,09.

En un altre ordre de delictes, un home, de 35 anys i no resident al Principat d’Andorra, ha estat detingut aquesta setmana com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre d’expulsió administrativa.