Detencions per desobeir una ordre d’expulsió, per incomplir un arrest i per agredir una filla menor

El centre penitenciari de la Comella. Foto: ARXIU

Dimecres passat, dia 27 de desembre, a la vila del Pas de la Casa, el Cos de Policia va arrestar un home no resident de 36 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per desobeir una ordre d’expulsió del Principat per un període de 3 anys.

D’altra banda, aquest dijous al matí, vers les 9 hores, a Andorra la Vella, seguint instruccions de l’autoritat judicial, es va controlar i detenir un home veí de les valls, de 36 anys, per incomplir una ordre d’arrest parcial diari al Centre Penitenciari.

Posteriorment, el mateix dimecres, a les 13:20 hores, la Policia va detenir una dona, veïna d’Andorra, de 50 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit físicament la seva filla menor d’edat. Els fets van tenir lloc el dia anterior, quan es va requerir als agents des de l’hospital per una presumpta agressió domèstica.