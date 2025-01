Detencions per desobeir una ordre d’expulsió, per conduir amb el permís suspès i per positiu al volant

Dos policies en un control de carretera (Policia d’Andorra)

Aquesta setmana, un home no resident de 20 anys va ser arrestat per agents del Cos de Policia al Pas de la Casa com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública. El jove estava incomplint una ordre d’expulsió administrativa que recau sobre ell. L’individu viatjava com a passatger, amb quatre persones més, en un vehicle que estaria relacionat amb el contraban de tabac.

En un altre ordre de detencions, el servei de l’ordre també ha arrestat aquesta setmana un home de 31 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per conduir amb el permís suspès i, així mateix, també va ser detingut un altre conductor, no resident de 48 anys, amb una taxa d’alcoholèmia de 2,04.