Detencions per alcohol i tòxics al volant, possessió de droga i falsa documentació

Unes manilles (Policia d’Andorra)

La Policia ha detingut el darrer cap de setmana un total de 10 persones per delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic, la salut pública i la seguretat col·lectiva. Divendres, es va arrestar un home no resident de 48 anys, per haver presentat un document fals al Servei d’Immigració per tal d’obtenir l’autorització de residència i treball.

Pel que fa als delictes contra la salut pública, dissabte es van arrestar dues persones en diferents controls. El primer, a la parròquia de Canillo, un home, veí de les valls, de 26 anys, en possessió d’1 gram de cocaïna i 2,3 de marihuana. L’altra detenció es va efectuar a la frontera del riu Runer, on es va controlar un home veí del Principat, de 37 anys, en possessió de 0,5 grams de cocaïna.

La resta de detencions, han estat per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues, on s’han arrestat 7 persones: