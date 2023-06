Detencions per alcohol al volant, falsa identitat i incomplir ordres d’expulsió

Un home sent emmanillat (Pexel)

La matinada de dissabte, la Policia va detenir una dona, de 35 anys d’edat, per conduir sota els efectes de l’alcohol amb una taxa d’1,15. També dissabte, a la tarda, a Encamp, un home de 30 anys i no resident va ser arrestat com a presumpte autor de delictes contra la funció pública i l’administració de justícia per incomplir diverses ordres d’expulsió.

Finalment, el passat divendres, al matí, al Pas de la Casa, la Policia va detenir un home de 30 anys d’edat i no resident per identificar-se amb una identitat falsa.