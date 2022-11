Detencions per agressió, estupefaents i alcoholèmia

Durant el cap de setmana la Policia ha efectuat diferents detencions per agressions. Dissabte a les 22.45 h, els agents van arrestar, a Andorra la Vella, un home i una dona veïns del Principat, de 23 i 25 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir-se mútuament al domicili on conviuen.

D’altra banda, la matinada de diumenge, a les 4.40 h, els agents van detenir dos homes, veïns de les valls, de 44 i 37 anys, com a presumptes autors d’una agressió a un tercer, en una baralla a l’exterior d’un local d’oci nocturn de la capital, d’on els havien fet fora després d’una discussió que pujava de to.

Altres detencions: Estupefaents i alcoholèmia

D’altra banda, dissabte, a les 12.40 h, la Policia va arrestar a la frontera del riu Runer un home, no resident, de 43 anys d’edat, per introduir al país 5 grams d’heroïna.

Així mateix, la Policia ha detingut quatre persones més en diferents punts del país per conduir sota els efectes de l’alcohol. Dissabte a les 20.25 h, un veí d’Andorra, de 44 anys, amb una taxa d’1,05 en un control específic; diumenge a les 3 h, un altre veí del Principat, de 24 anys, amb una taxa d’1,80 arran d’un accident amb danys materials; minuts més tard, a les 3.35, una veïna de les valls, de 44 anys, amb una taxa de 0,99 i, finalment, a les 21.20 h, una veïna de les valls, de 52 anys, amb una taxa d’1,83 en un control específic després de rebre l’avís d’un altre conductor.